САД: Хиљаде летова под знаком питања, тражи се хитна модернизација система

Аутор:АТВ редакција
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Амерички ваздушни саобраћај још се није вратио у нормално стање након проблема у систему контроле летења, а министар саобраћаја Шон Дафи од Конгреса тражи 50 милијарди долара за успостављање новог система.
Демократе му поручују да није потрошен ни новац одобрен прошле године.
У недјељу је отказано око 2.100 летова унутар САД, као и оних према и из те земље, док је 9.400 летова каснило, показују подаци странице „Флајтвер“ (FlightAware), које преноси „Ројтерс“. Дан раније отказано је готово 6.700 летова, а више од 9.100 каснило је.
Најтеже су прошли путници „ЏетБлуа“ (JetBlue), који је у недјељу отказао 28 одсто летова, и „Американ ерлајнса“ (American Airlines) са 17 одсто отказаних летова. „Јунајтед“ (United), „Саутвест“ (Southwest) и „Делта“ (Delta) отказали су између три и пет одсто летова.
Дафи је рекао да се данас очекује стабилизација авио-саобраћаја. Посљедице су осјетили и путници изван САД. Би-Би-Си пише да су због проблема у петак отказани и поједини летови из Велике Британије и Европе.
Путници у САД су сатима остајали заробљени у авионима на пистама или су спавали на подовима аеродрома, покушавајући да ступе у контакт са својим авио-компанијама.
Дафи од петка тражи 50 милијарди долара, односно око 85 милијарди КМ, за модернизацију система контроле летења, иако је раније тражио 30 милијарди долара, што је око 51 милијарду КМ.
Конгрес је прошле године одобрио 12,5 милијарди долара, односно око 21 милијарду КМ. Демократски конгресмени Рик Ларсен и Андре Карсон у суботу су тврдили да око 11 милијарди долара, односно 19 милијарди КМ, од тог новца још није искориштено.
Дафи им је у недјељу одговорио да је прошлогодишњи новац био намијењен само за одређене трошкове и да њиме није обухваћен софтвер за управљање ваздушним простором. Како је навео, систем је потребно у потпуности обновити јер се годинама није улагало у мрежу.
Подршку му је пружио и амерички предсједник Доналд Трамп, који је такође затражио од Конгреса да одобри додатни новац.
Дафи тврди да нема доказа о сајбер-нападу нити намјерној саботажи, али тачан узрок проблема још није утврђен.
(Кликс)
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