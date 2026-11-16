Битка за Аден: Хути надиру ка привременој престоници Јемена, владине снаге се повлаче

Аутор:АТВ редакција
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Снаге јеменских Хута стигле су на нешто више од 60 километара од Адена, сједишта ривалских снага, које су се суочене са оваквим развојем ситуације повукле са положаја око мореуза Баб ел Мандеб и пребациле се на одбрану привремене престонице.
Аналитичари указују на озбиљне проблеме снага које подржава Саудијска Арабија, док Хути настоје да успоставе контролу над цијелим Јеменом.
Колоне војних возила владиних „Бригада гиганата“ снимљене су како се крећу према Адену, остављајући за собом простор који су готово истовремено заузели Хути. Повлачење владиних снага прекинуло је и посљедњу друмску комуникацију са опкољеним Таизом, чиме је више од деценије дуг сукоб добио обрисе одлучујућег окршаја – битке за Аден.
Премјештање снага из околине мореуза Баб ел Мандеб и са осталих положаја у Аден доводи у питање способност владе, коју подржава Саудијска Арабија, да одржи одбрамбене положаје, рекао је за Ал Џазиру Хишам ел Омејси из Европског института за мир.
Повлачење владиних снага, које су почетком октобра покренуле контраофанзиву покушавајући да потисну јеменске Хуте даље од Баб ел Мандеба, представља озбиљан проблем за преостале јединице око Таиза, трећег по величини града у земљи, који је већ мјесец дана готово у потпуности опкољен.
Власти у Адену, међутим, тврде да им нови распоред снага омогућава да се усредсреде на пробијање опсаде Таиза, трећег по величини града у Јемену и кључне раскрснице путева који воде ка Адену и нафтним пољима на истоку земље.
Уједињене нације су посљедњих седмица у више наврата упозоравале на тешку хуманитарну ситуацију у Таизу, у којем живи око милион становника, укључујући и хиљаде избјеглица које су у овај град побјегле од сукоба у осталим дијеловима Јемена.
Овакав развој ситуације представља озбиљан ударац за снаге које подржава Саудијска Арабија и иницијативу на линијама фронта пребацује у руке Хута.
Још није јасно да ли хутске снаге имају довољно војних капацитета за одлучујући удар на Аден, иако се чини да је њихово руководство одлучно да крене ка привременој престоници.
Септембарски „блицкриг“ протјерао је владине снаге са неколико положаја око мореуза Баб ел Мандеб и омогућио Хутима да преузму контролу над цјелокупном јеменском обалом према Црвеном мору.
Услиједила је контраофанзива „Бригада гиганата“, након које више није било могуће утврдити тачне линије фронта, пошто се ситуација мијењала из дана у дан. Нападе владиних снага подржало је ратно ваздухопловство Саудијске Арабије.
Хути су у неколико наврата узвратили ракетним нападима на Ријад и саудијски нафтовод, којим је заобилажена иранска блокада Ормуског мореуза. Пројектили су падали и на аеродром у саудијској престоници, али и на управне зграде нафтног гиганта „Арамко“.
Суочене са нападима и лошом ситуацијом на фронту, власти у Ријаду затражиле су од Европске уније да војно крило Хута, Ансар Алах, уврсти на листу терористичких организација. Међутим, та иницијатива није наишла на већи успјех због подјела унутар Уније по овом питању.
Извори из Брисела тврде да би, у случају да хутске снаге буду проглашене терористичким, власти у Сани могле наредити нападе на бродове у власништву европских компанија.
Број расељених лица након деценије сукоба у Јемену процијењен је на 5,2 милиона. За 22 милиона људи потребна је хитна хуманитарна помоћ, а половина њих су дјеца. У рату је до сада страдало најмање 377.000 људи, укључујући око 85.000 дјеце која су умрла од глади и болести.
Саудијска Арабија је, уз америчку подршку, годину дана интензивно бомбардовала положаје Хута, што је наишло на осуде хуманитарних организација. У само једном нападу, 2018. године, на аутобус који је превозио дјецу убијено је више од 40 ученика.
Само Сједињене Америчке Државе су од 2023. године потрошиле око милијарду долара на бомбардовање 800 циљева у Јемену. Операција „Раф Рајдер“ (Rough Rider) осмишљена је како би се Хути спријечили да ометају пловидбу Црвеним морем, што је администрација америчког предсједника Доналда Трампа описала као „услугу Европљанима“.
Истовремени притисак на Аден и Ријад, како сматрају Хути, могао би да омогући да тренутни статус кво добије институционални оквир и доведе до коначне подјеле Јемена на два дијела.
Власти у Адену, међутим, нису спремне на такве уступке, иако су се њихове снаге у неколико наврата распадале под налетима Хута, који већ данима држе Таиз у окружењу и угрожавају путеве који воде ка Адену и нафтним пољима на истоку земље.
Проблеми са којима се суочавају противници Хута углавном су посљедица подјела унутар владе, што онемогућава успостављање јединствене команде оружаних снага, које у све већој мјери зависе од саудијске помоћи.
Проблеми владиних снага дошли су до изражаја када су Хути прије четири године серијом напада на нафтна постројења у Хадрамауту и Шабви потпуно зауставили извоз тог енергента.
Јемен је вијековима био познат као „Arabia Felix“, односно „Срећна Арабија“, због развијене трговине и културе у овом дијелу Блиског истока.
Након деценије сукоба, број расељених лица процијењен је на 5,2 милиона, док је земља у неколико истраживања проглашена најсиромашнијом на свијету. Уједињене нације наводе да је свакодневно гладно око 10 милиона дјеце.
(РТС)
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