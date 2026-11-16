Израел ликвидирао високог команданта Хамаса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Израелске снаге убиле су високог команданта милитантне групе Хамас Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса у ноћном ваздушном нападу на јужни дио Појаса Газе, саопштила је у недјељу израелска војска.
Абу Јунис руководио је плановима за припрему и извођење терористичких напада, пренио је портал "Медиа лајн".
Војска је навела да су у недјељном нападу циљани и други милитанти Хамаса, али није саопштила више детаља.
Хамас је у саопштењу потврдио погибију Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса и навео да ће његова сахрана бити одржана у току дана.
Ликвидација Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса дешава се у тренутку када израелска војска појачава циљане нападе на преостали командни кадар Хамаса.
Прије два мјесеца у сличном нападу убијен је његов претходник на тој функцији у јужној Гази.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму