Logo

Израел ликвидирао високог команданта Хамаса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 07:22

Коментари:

1
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Фото: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Израелске снаге убиле су високог команданта милитантне групе Хамас Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса у ноћном ваздушном нападу на јужни дио Појаса Газе, саопштила је у недјељу израелска војска.

Абу Јунис руководио је плановима за припрему и извођење терористичких напада, пренио је портал "Медиа лајн".

Војска је навела да су у недјељном нападу циљани и други милитанти Хамаса, али није саопштила више детаља.

Хамас је у саопштењу потврдио погибију Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса и навео да ће његова сахрана бити одржана у току дана.

Ликвидација Самира Махмуда Хасана Абуа Јуниса дешава се у тренутку када израелска војска појачава циљане нападе на преостали командни кадар Хамаса.

Прије два мјесеца у сличном нападу убијен је његов претходник на тој функцији у јужној Гази.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хамас

Израел

Коментари (1)

Више из рубрике

Летови компаније „Американ ерлајнс“ на Националном аеродрому Роналд Реган у Арлингтону, у америчкој савезној држави Вирџинији, након што је Федерална управа за ваздухопловство обуставила све летове широм САД, у суботу, 14. новембра 2026. године.

Свијет

САД: Хиљаде летова под знаком питања, тражи се хитна модернизација система

5 ч

0
Борци Хута узвикују пароле испред оштећене куће на мјесту ваздушног напада у селу Ал Шарија, источно од Сане, у Јемену, у понедјељак, 9. новембра 2026. године.

Свијет

Битка за Аден: Хути надиру ка привременој престоници Јемена, владине снаге се повлаче

5 ч

0
Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра

Свијет

Хиљаде летова у САД-у и даље отказано или одгођено, нормализација тек сутра

14 ч

0
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Свијет

Русија реаговала на најаву Естоније о затварању граничних прелаза

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима