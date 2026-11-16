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Озбиљна ескалација: Украјинске снаге гађале су Кримски мост

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АТВ редакција
16.11.2026 07:33

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Озбиљна ескалација: Украјинске снаге гађале су Кримски мост

Руска војска наставила је током ноћи да изводи нападе дроновима на лучку и жељезничку инфраструктуру која се користи за снабдијевање украјинске војске.

Руске снаге одбиле су интензиван напад на Москву, а оборено је преко 1.300 дронова изнад руских региона.

Украјинске снаге гађале су Кримски мост

Оружане снаге Украјине извеле су напад на Кримски мост. Саобраћај преко моста биће ограничен приближно до средине дана, саопштио је шеф Крима Сергеј Аксјонов.

У Керчу је формиран оперативни штаб, а на отклањању посљедица ангажоване су све хитне службе.

Руска артиљерија уништила командна мјеста украјинских снага у Харковској и Запорошкој области

Посаде самоходних артиљеријских система велике моћи „Пион“, које су дио руске групе снага „Запад“, уништиле су командна мјеста за управљање дроновима, бункере, складишта муниције и концентрације људства Оружаних снага Украјине у зони специјалне војне операције у Харковској области, саопштило је Министарство одбране Русије.

Посаде вучених топова „Хијацинт Б” из састава групе снага „Исток” уништиле су командна мјеста за управљање дроновима Оружаних снага Украјине у Запорошкој области, наводи се у саопштењу.

(Спутњик)

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Тагови :

Украјина

Русија

Крим

Кримски мост

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