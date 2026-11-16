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Тајланд: У пожару у радњи погинуло 11 људи

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АТВ редакција
16.11.2026 08:29

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На овој фотографији, снимљеној мобилним телефоном и коју је доставила Фондација Кусолдарм из Пукета, припадници спасилачких служби износе настрадале са мјеста пожара који је избио у продавници за изнајмљивање мотоцикала у приземљу стамбене зграде на Пукету, на Тајланду, у понедјељак, 16. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Kusoldharm Phuket Foundation via AP

У пожару који је захватио продавницу на острву Пукет на југу Тајланда рано јутрос погинуло је 11, а повријеђено 16 лица, саопштила је полиција.

Пожар, који је избио у згради гдје се налазила фирма за изнајмљивање возила, касније се проширио на неколико оближњих зграда.

Ватра је букнула у 3.17 часова по локалном времену, а ватрогасцима је било потребно око два сата да га ставе под контролу, саопштиле су тајландске власти.

Петнаест повријеђених су држављани Тајланда, а један Мјанмара. Међу погинулима и повријеђенима нема туриста, објавила је полиција.

У току је истрага о узроку пожара.

Зграда се налази у урбаном дијелу града, близу популарне плаже Патонг, на западној обали Пукета, преноси Срна.

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Тагови :

Тајланд

пожар

погинули

спасавање

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