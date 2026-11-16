Тајланд: У пожару у радњи погинуло 11 људи

Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је захватио продавницу на острву Пукет на југу Тајланда рано јутрос погинуло је 11, а повријеђено 16 лица, саопштила је полиција.
Пожар, који је избио у згради гдје се налазила фирма за изнајмљивање возила, касније се проширио на неколико оближњих зграда.
Ватра је букнула у 3.17 часова по локалном времену, а ватрогасцима је било потребно око два сата да га ставе под контролу, саопштиле су тајландске власти.
Петнаест повријеђених су држављани Тајланда, а један Мјанмара. Међу погинулима и повријеђенима нема туриста, објавила је полиција.
У току је истрага о узроку пожара.
Зграда се налази у урбаном дијелу града, близу популарне плаже Патонг, на западној обали Пукета, преноси Срна.
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