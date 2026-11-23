Аутор:АТВ редакција
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Радници њемачке металне и електроиндустрије ступили су данас у једнодневни штрајк у 19 компанија на сјеверу земље, који ће трајати 24 сата.
Организатор протеста, синдикат ИГ Метал, захтјева повећање зарада од пет одсто и додатне гаранције за запослене.
Производња је потпуно обустављена и у Мерцедесовој фабрици у Хамбургу, гдје су траке заустављене још у недјељу у 22.00 часа, преноси Тагесшау.
Представник синдиката изјавио је да у погон нико није дошао на посао, те да је у фабрици присутно само особље обезбјеђења.
Данашње акције дио су ширег таласа протеста који потреса њемачку привреду:
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Масовни протести у петак: Према подацима синдиката ИГ Метал, у петак је више од 150.000 запослених у око 100 компанија широм Њемачке обуставило рад, укључујући око 70.000 радника у Баварској.
Нови штрајкови данас: Поред сјевера земље, нове обуставе рада за данас су најављене и у Берлину и Бранденбургу.
Кључни сектор привреде: Метална и електроиндустрија у Њемачкој запошљава око 3,7 милиона људи и обухвата стратешке гране попут аутомобилске индустрије, машиноградње, електроиндустрије и производње метала.
Како преноси Виршафтсвохе, ИГ Метал тражи повећање плата од пет одсто почев од новембра, али и гаранције за очување радних мјеста, као и посебне мере за запослене са најнижим примањима.
Послодавци, са друге стране, износе знатно скромнију понуду:
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Једнократну исплату у јулу 2027. године, без обавезујућег карактера.
Трајно повећање зарада од 1,3 одсто, али тек од лета 2028. године.
Представници послодаваца оштро су критиковали одлуку о штрајковима, упозоравајући да би додатни трошкови и прекиди производње могли да убрзају смањење броја запослених у индустрији која се већ суочава са озбиљним проблемима.
Предсједник удружења металне и електроиндустрије Северне Рајне-Вестфалије Арнт Кирхоф оцијенио је да је ескалација протеста претјерана и несразмјерна, док је његов баварски колега Бертрам Бросарт упозорио да синдикат таквим потезима подстиче деиндустријализацију уместо опоравка домаће производње, преноси Танјуг.
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