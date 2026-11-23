Русија је од почетка године открила 250 налазишта стратешких минералних ресурса, укључујући резерве злата, бакра, никла, цинка и олова, као и нова гасна поља, саопштило је руско Министарство природних ресурса.

Највеће је налазиште Морозов у ​​Забајкалском крају, са резервама од 37 тона злата и 13,6 тона сребра.

Међу осталим открићима су Дални са 169.000 тона никла, више од 8.000 тона кобалта, 250.000 тона бакра, 242 тоне метала платинске групе, 9,5 тона злата и скоро 67 тона сребра, преноси РИА Новости.

Такође, откривено је подземно налазиште Расохинское са резервама од преко 145.000 тона цинка, више од 36.000 тона олова, 5,3 тоне сребра и 226 тона кадмијума. У Мурманској области откривено је налазиште Гора Јужнаја, са 1,1 милиона тона апатитне руде, 20,5 милиона тона гвоздене руде и скоро 12.000 тона цирконијума.

Откривена су и нова гасна поља од којих су највећа у Оренбуршкој области – Пугачевское са резервама од 5,4 милијарде кубних метара, у Јамало-Ненецком аутономном округу – налазиште Николај Григорјев са 50,2 милијарде.

Министарство природних ресурса додало је да ће се открића наставити 2027. године. Геолози ће тражити уранијум, волфрам, олово, цинк, дијаманте, злато и угаљ, између осталих минерала. Најављено је да ће се проширити и истраживање угљоводоника.

"Сваке године, база минералних ресурса расте за 200 до 300 нових налазишта, тако да 2026. година није изузетак. Упркос чињеници да ће велики блок резерви бити додат у државни регистар крајем децембра, у земљи је већ откривено 250 налазишта стратешких сировина", наводи се у саопштењу за штампу Министарства.