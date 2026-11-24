Аутор:АТВ редакција
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Европски астрономи открили су најстарији познати квазар, један од енергетски најснажнијих и најсвијетлијих објеката у свемиру.
Квазар датира из периода од прије више од 13,1 милијарди година, што значи да је настао око 630 милиона година након Великог праска, који се сматра почетком познатог универзума.
Ова врста космичког тијела представља изузетно свијетло језгро галаксије, а покреће га централна црна рупа огромне масе.
"Мислим да ово доприноси доказима да су се неки објекти у раном универзуму развијали изузетно брзо. Само 630 милиона година након Великог праска, ова црна рупа већ је порасла до око 360 милиона пута веће масе од Сунца и почела да сија као квазар", изјавио је астроном Жилијен Волф из Европске јужне опсерваторије у Њемачкој.
Он је главни аутор истраживања које је објављено у часопису "Астрономија и астрофизика".
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Црне рупе су изузетно густи објекти са гравитацијом толико снажном да чак ни свјетлост не може да јој побјегне.
Откривени квазар први пут је детектован помоћу орбиталног телескопа "Еуклид" Европске свемирске агенције, а његове карактеристике потом су утврђене кориштењем комбинације земаљских и свемирских телескопа, преноси Срна.
Истраживачи су квазару дали име "Дун Аонгаса", што је било древно камено утврђење у Ирској које се налази на врху литице са које се пружа поглед на огромно пространство Атлантског океана.
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