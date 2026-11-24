Nova patentna prijava kompanije Gugl opisuje sistem vještačke inteligencije pod nazivom „Moj kanal“, koji bi kreirao potpuno personalizovane emisije i filmove prema interesovanjima korisnika.

Sistem bi mogao da koristi fotografije i glas gledalaca, omogućavajući im da postanu glavni likovi u generativnom video-sadržaju, uz mogućnost ubacivanja personalizovanih reklama.

Prema dokumentima pod nazivom „Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User“, Gugl razmatra koncept koji prevazilazi klasične preporuke postojećeg sadržaja. Umjesto toga, AI bi analizirao istoriju gledanja, interesovanja i demografske podatke korisnika kako bi generisao potpuno nov program prilagođen svakom gledaocu pojedinačno.

Digitalni avatar i prilagođeni scenariji

Najzanimljiviji dio koncepta odnosi se na mogućnost da gledalac postane glavni protagonista video-sadržaja. Korišćenjem fotografija korisnika kreirao bi se njegov digitalni avatar, dok bi tehnologija za sintezu glasa omogućila da lik govori glasom stvarne osobe u različitim žanrovima – od komedija i ljubavnih drama do naučne fantastike i akcionih filmova.

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U patentnoj dokumentaciji opisan je i primer ljubitelja kriketa kojem bi AI mogao da generiše video sa Svjetskog prvenstva, gdje se njegov digitalni lik nalazi na tribinama ili komunicira sa omiljenim sportistom. Sistem je zamišljen da funkcioniše i automatski, generisanjem novog sadržaja u određenim vremenskim intervalima bez pojedinačnih zahtjeva korisnika.

Personalizovane reklame i pitanje privatnosti

Pored zabavnog sadržaja, patent opisuje i sistem za integraciju oglasa putem komponente nazvane „advertajzing stičer“ (advertising stitcher). Ova tehnologija omogućila bi uklapanje reklama direktno u AI-generisani video-sadržaj prema interesovanjima konkretnog gledaoca.

Ipak, ovakav pristup otvara i značajna pitanja vezana za privatnost, zaštitu ličnih podataka i granice personalizacije digitalnih sadržaja.

Odbijena patentna prijava

Kompanija je patentnu prijavu podnijela 13. maja 2025. godine, a Američki zavod za patente i žigove (USPTO) objavio ju je 19. novembra 2026. godine pod oznakom US 2026/0370899 A1.

Prema izvještajima koji se pozivaju na servis Patentlyze, patentni ispitivač je odbio ovu prijavu, što ovaj koncept dodatno udaljava od komercijalne primjene. Gugl nije objavio planove za lansiranje platforme „Moj kanal“, ali patent ukazuje na pravac u kojem se razvijaju tehnološki koncepti budućnosti televizije, prenosi Kurir.