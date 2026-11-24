Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnji i dramatičan prizor iz netaknute prirode zabilježen je na planini Jadovnik, gdje se odigrao direktan susret između mrkog medvjeda i čopora vukova.
Kamere za nadzor divljači uhvatile su trenutak u kojem je mečka bez oklijevanja stala u zaštitu svog mladunčeta i uspješno se suprotstavila predatorima.
Snimak je zabilježen na teritoriji ovog zaštićenog prirodnog dobra, o kojem brine Udruženje građana "Jadovnik - oaza netaknute prirode".
Ovakvi kadrovi predstavljaju dragocjen uvid u surovu svakodnevicu i dinamiku odnosa među krupnim zvijerima u njihovim prirodnim staništima, daleko od očiju ljudi.
Ovaj događaj još jednom potvrđuje bogatstvo biodiverziteta na Jadovniku, ali i koliko je majčinski instinkt kod mrkih medvjeda snažan kada je u pitanju opstanak potomstva.
Zahvaljujući redovnom monitoringu i kamerama koje udruženje koristi za praćenje divljih životinja, javnost ima priliku da vidi rijetke trenutke borbe za opstanak u srcu prirode.
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