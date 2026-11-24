Nesvakidašnji i dramatičan prizor iz netaknute prirode zabilježen je na planini Jadovnik, gdje se odigrao direktan susret između mrkog medvjeda i čopora vukova.

Kamere za nadzor divljači uhvatile su trenutak u kojem je mečka bez oklijevanja stala u zaštitu svog mladunčeta i uspješno se suprotstavila predatorima.

Snimak je zabilježen na teritoriji ovog zaštićenog prirodnog dobra, o kojem brine Udruženje građana "Jadovnik - oaza netaknute prirode".

Ovakvi kadrovi predstavljaju dragocjen uvid u surovu svakodnevicu i dinamiku odnosa među krupnim zvijerima u njihovim prirodnim staništima, daleko od očiju ljudi.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje bogatstvo biodiverziteta na Jadovniku, ali i koliko je majčinski instinkt kod mrkih medvjeda snažan kada je u pitanju opstanak potomstva.

Zahvaljujući redovnom monitoringu i kamerama koje udruženje koristi za praćenje divljih životinja, javnost ima priliku da vidi rijetke trenutke borbe za opstanak u srcu prirode.

(Telegraf)