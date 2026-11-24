Ovan

Iskoristite maštu da pronađete rješenje za problem koji vas opterećuje. U ljubavi ne donosite zaključke na osnovu sitnica, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt s nekim. Uradite analizu gvožđa u krvi.

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Bik

Pažnju usmjerite na ono što vam donosi sigurnost i stabilnost. Partner bi mogao pokazati da se na njega možete osloniti, dok slobodni mogu započeti poznanstvo kroz posao. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Blizanci

Ideja koju ste ranije odbacili mogla bi se pokazati kao dobra prilika. U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni bi mogli privući osobu duhovitošću. Smanjite unos kofeina i šećera.

Rak

Posvetite se obavezama koje ste odlagali i ne dozvolite da vas tuđa očekivanja opterete. Zauzeti će uživati u pažnji, dok slobodni mogu dobiti zanimljivu ponudu za izlazak. Prijaće vam boravak u prirodi.

Lav

Vaša upornost mogla bi vam pomoći da ostvarite nešto što vam je važno. Partner će cijeniti iskrenost, a slobodni bi mogli osjetiti simpatije prema osobi koja im je potpuno različita. Vodite računa o hidrataciji.

Djevica

Ne opterećujte se detaljima koji ne mogu promijeniti ishod. U ljubavi je moguće prijatno iznenađenje, dok slobodni mogu dobiti kompliment koji će im popraviti raspoloženje. Izbjegavajte pretjerano naprezanje.

Vaga

Neko bi mogao prepoznati vaš trud i ponuditi vam zanimljivu saradnju. Partneru pokažite da vam je stalo i kroz male postupke, a slobodni bi mogli otkriti da simpatija nije jednostrana. Obratite pažnju na držanje.

Škorpija

Ne dozvolite da vas tuđa neodlučnost uspori u ostvarivanju planova. Zauzeti bi mogli pronaći zajednički jezik s partnerom, dok slobodne očekuje poznanstvo koje će započeti spontano. Moguć je blagi pad energije.

Strijelac

Otvorenost za nove ideje donijeće vam zanimljiva iskustva. U ljubavi je važno da jasno izrazite šta želite, a slobodni bi mogli biti iznenađeni nečijim priznanjem. Posvetite pažnju kvalitetnijem snu.

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Jarac

Pokušajte da ne preuzimate na sebe previše obaveza. Partner će željeti više zajedničkog vremena, dok slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja, prenosi GlasSrpske. Pripazite na napetost u vratu i ramenima.

Vodolija

Neočekivana promjena planova mogla bi vam otvoriti prostor za nešto zanimljivije. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor, a slobodni bi mogli razviti simpatije prema nekome iz svog okruženja. Ne preskačite obroke.

Ribe

Intuicija će vam pomoći da prepoznate kome možete vjerovati. Partner bi mogao predložiti nešto što će vas obradovati, dok slobodni mogu dobiti poruku koja će probuditi radoznalost. Potrebno vam je više odmora.