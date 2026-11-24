Autor:ATV redakcija
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Kompanija „Aridge“, koja razvija leteće automobile, izvela je uspješan probni let svog električnog letelice „A868“, tokom kojeg je prešao iz režima vertikalnog polijetanja u brzi horizontalni let.
Kompanija je saopštila da je prva u Kini izvela takav manevar.
Pogledajte kako je to izgledalo:
(Sputnjik)
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