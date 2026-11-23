Šezdesetčetvorogodišnji Martin Lefever iz Zapadne Flandrije u Belgiji uspio je da svojim Audijem 80 pređe više od milion kilometara uz originalni motor i prvo kvačilo, vozeći ovaj automobil već 35 godina.

Prema pisanju „Avtomagazina”, Lefever je vozilo kupio 1991. godine sa planom da ga zadrži oko šest godina, ali se ono pokazalo izuzetno izdržljivim.

Brojač ponovo na nuli nakon 35 godina

Kilometar-sat na automobilu nedavno je ponovo pokazao nulu. Lefeverovi prijatelji priredili su mu proslavu u septembru kada je na instrument-tabli bilo 999.995 kilometara, a samo pet kilometara kasnije brojač se vratio na početak.

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Tokom tri i po decenije vožnje, vlasnik je prosječno prelazio oko 28.600 kilometara godišnje.

Originalni sklopovi i zamjenjeni dijelovi

Audi 80 je dostigao milion kilometara bez brojnih skupih popravki ključnih sklopova, pa i dalje ima originalni motor, prvo kvačilo i fabričku ručicu mjenjača.

Pojedini dijelovi su, ipak, tokom vremena morali biti zamijenjeni ili obnovljeni. Volan, na kojem su se istrošili i šavovi, sada se čuva kao trofej u prostoru za druženje Lefeverovih prijatelja.

Na vozilu su ugrađeni novi farovi, prednji dio je ponovo ofarban, vjetrobransko staklo mijenjano je najmanje dva puta, pjena u vozačevom sjedištu obnavljana je svakih nekoliko godina, dok su ukrasne ratkapne mijenjane više puta.

Požar uništio prvi automobil

Ovaj Audi 80 nije bio prvi primjerak tog modela u Lefeverovom vlasništvu. Prvi je kupio 1990. godine sa atmosferskim dizel-motorom zapremine 1,9 litara, ali je automobil 1991. godine potpuno izgorio dok je bio parkiran ispred kulturnog centra „Vooruit” u Gentu, nakon što je u restoranu preko puta izbio požar.

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Lefever je potom kupio drugi Audi 80, iako se na tržištu već pojavila novija generacija B4. Odlučio se za model B3 sa 1,6-litarskim turbodizelskim motorom od 80 konjskih snaga i 152 Nm obrtnog momenta, koji je na kraju prešao više od milion kilometara.

Tajna dugovječnosti vozila

Lefever smatra da je za očuvanost automobila zaslužno više faktora, među kojima je fabrička zaštita karoserije cinkovanjem koja je spriječila koroziju.

Ističe i strogo pridržavanje redovnog održavanja, uključujući redovnu zamjenu ulja u motoru i mjenjaču, filtera i zupčastih kaiševa, kao i miran stil vožnje. Navodi i da je odrastao uz oca profesionalnog vozača kamiona, dok posljednjih 15 godina sam radi kao instruktor vožnje.

Još 1998. godine dobio je ponudu za kupovinu novijeg modela Audija 80, koju i danas čuva, ali je nije prihvatio jer nije imao razloga da mijenja vozilo sa kojim nije bilo problema.