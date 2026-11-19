Korozija je prirodna hemijska reakcija metala s vlagom i kiseonikom, a dodatni neprijatelji su so, blato i mehanička oštećenja.

Starija vozila i dostavna ili terenska vozila posebno su izložena, jer su češće na udaru kamenčića, pijeska i prskanja vode s puta. Parkiranje na otvorenom, naročito tokom zime i jesni dodatno ubrzava proces stvaranja rđe.

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Kako spriječiti pojavu rđe?

1. Birajte sigurno mjesto za parkiranje

Automobil parkiran u suvom prostoru ili garaži znatno je bolje zaštićen nego onaj koji svakodnevno stoji napolju, izložen kiši i snijegu. Ako nemate garažu, potražite natkriveno parking mjesto i tako ćete smanjiti kontakt s vlagom.

2. Redovno pranje automobila

So i blato koja se zadržavaju ispod vozila ili u lukovima točkova često su “tajni uzrok” rđe. Zimi bi automobil trebalo prati najmanje jednom nedjeljno, posebno donji dio karoserije.

3. Koristite zaštitne premaze

U prodavnicama auto-opreme dostupni su sprejevi, pjene i zaštitne paste koji stvaraju sloj između metala i spoljašnjih uticaja. Preporučuje se da se takva zaštita obnavlja jednom godišnje, naročito pred zimu.

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Najugroženija mjesta na automobilu

Najčešće stradaju blatobrani, pragovi i lukovi točkova, jer su neprestano na udaru kamenčića i prskanja vode. Čak i sitne ogrebotine na tim mjestima mogu postati početna tačka za razvoj korozije, pa ih je važno odmah sanirati.

Kako ukloniti već nastalu rđu?

Ako primjetite male narandžaste tačkice na karoseriji, reagujte odmah: Izšmirglajte zahvaćeno mjesto brusnim papirom dok ne nestane trag rđe. Očistite i odmastite površinu (npr. benzinom ili alkoholom). Nakon sušenja, nanesite antikorozivni temeljni premaz.

Na kraju, obojite dio u odgovarajuću boju i zaštitite ga završnim slojem spreja protiv korozije.

Savjet: Ako je rđa već duboko zahvatila metal i formirala rupe, najbolje rješenje je zamena oštećenog dijela, jer popravke u tom slučaju često ne daju trajne rezultate.

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Koroziju je mnogo lakše spriječiti nego popravljati. Redovno pranje, pregled karoserije i pravovremeno saniranje ogrebotina čine čuda za dugovječnost vašeg automobila. Ulaganjem malo vremena i pažnje, možete godinama zadržati sjaj, bezbjednost i vrijednost svog vozila — bez straha od narandžastih mrlja koje neumoljivo nagrizaju metal, prenosi Kurir.