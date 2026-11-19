Autor:ATV redakcija
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Korozija je prirodna hemijska reakcija metala s vlagom i kiseonikom, a dodatni neprijatelji su so, blato i mehanička oštećenja.
Starija vozila i dostavna ili terenska vozila posebno su izložena, jer su češće na udaru kamenčića, pijeska i prskanja vode s puta. Parkiranje na otvorenom, naročito tokom zime i jesni dodatno ubrzava proces stvaranja rđe.
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Automobil parkiran u suvom prostoru ili garaži znatno je bolje zaštićen nego onaj koji svakodnevno stoji napolju, izložen kiši i snijegu. Ako nemate garažu, potražite natkriveno parking mjesto i tako ćete smanjiti kontakt s vlagom.
So i blato koja se zadržavaju ispod vozila ili u lukovima točkova često su “tajni uzrok” rđe. Zimi bi automobil trebalo prati najmanje jednom nedjeljno, posebno donji dio karoserije.
U prodavnicama auto-opreme dostupni su sprejevi, pjene i zaštitne paste koji stvaraju sloj između metala i spoljašnjih uticaja. Preporučuje se da se takva zaštita obnavlja jednom godišnje, naročito pred zimu.
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Najčešće stradaju blatobrani, pragovi i lukovi točkova, jer su neprestano na udaru kamenčića i prskanja vode. Čak i sitne ogrebotine na tim mjestima mogu postati početna tačka za razvoj korozije, pa ih je važno odmah sanirati.
Ako primjetite male narandžaste tačkice na karoseriji, reagujte odmah: Izšmirglajte zahvaćeno mjesto brusnim papirom dok ne nestane trag rđe. Očistite i odmastite površinu (npr. benzinom ili alkoholom). Nakon sušenja, nanesite antikorozivni temeljni premaz.
Na kraju, obojite dio u odgovarajuću boju i zaštitite ga završnim slojem spreja protiv korozije.
Savjet: Ako je rđa već duboko zahvatila metal i formirala rupe, najbolje rješenje je zamena oštećenog dijela, jer popravke u tom slučaju često ne daju trajne rezultate.
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Koroziju je mnogo lakše spriječiti nego popravljati. Redovno pranje, pregled karoserije i pravovremeno saniranje ogrebotina čine čuda za dugovječnost vašeg automobila. Ulaganjem malo vremena i pažnje, možete godinama zadržati sjaj, bezbjednost i vrijednost svog vozila — bez straha od narandžastih mrlja koje neumoljivo nagrizaju metal, prenosi Kurir.
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