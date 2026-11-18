Kvar automobila u inostranstvu može pretvoriti putovanje u ozbiljnu stresnu situaciju, naročito ako vozilo nije više moguće voziti.

Za mnoge vozače koji putuju ili rade van granica domovine prevoz pokvarenog četvorotočkaša na prikolici ili pomoću vučne službe nameće se kao jedino rješenje, ali carinska pravila zahtijevaju strogo poštovanje propisa kako bi se izbjegli problemi na granici.

Prema službenim podacima Carinske uprave Republike Hrvatske, automobil registrovan u Bosni i Hercegovini koji je privremeno ušao u Evropsku uniju, a zatim se pokvario ili oštetio, može se vratiti u BiH utovaren na drugo prijevozno sredstvo.

Hrvatska carina je pojasnila da se vozilo sa važećim registarskim oznakama i dokumentacijom iz treće zemlje može ponovo izvesti uz usmenu carinsku prijavu i punomoć vlasnika kada ga prevozi druga osoba. To znači da vlasnici iz BiH ne moraju prolaziti kroz složen postupak redovnog izvoza koji prati uobičajenu prodaju vozila.

Dokumentacija i dokazivanje statusa

Ipak, neophodno je pažljivo pripremiti dokumentaciju kako bi se dokazao identitet vozila i njegov prethodni status. U praksi su ključni saobraćajna dozvola, lični dokumenti i ovlaštenje vlasnika.

Ako prevoz obavlja profesionalna vučna služba, poželjno je posjedovati nalog za prijevoz ili drugi dokaz o preuzimanju. Računi za popravku, potvrde servisa, policijski zapisnici ili dokumentacija osiguranja takođe mogu pomoći u opravdavanju razloga zbog kojeg se vozilo transportuje na prikolici.

Razlike između kvara i uvoza novog vozila

Situacija je sasvim drugačija kada građanin u inostranstvu kupi pokvaren automobil i želi ga prevesti u Bosnu i Hercegovinu. U tom slučaju riječ je o klasičnom uvozu, pa je obavezno imati vjerodostojan dokaz o kupovini poput računa ili ugovora.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH podsjeća da se takva vozila prijavljuju na graničnom prelazu, nakon čega slijedi carinjenje i provjera tehničkih uslova, uključujući i zakonsku obavezu homologacije. Za teško havarisana vozila koja su namijenjena za dijelove primjenjuju se i posebni propisi o prekograničnom kretanju otpada.

Tehnički uslovi za bezbjedan prevoz

Pored carinskih propisa, ključno je voditi računa o tehničkoj ispravnosti prikolice i samog vučnog vozila. Prikolica mora biti registrovana i osigurana, a vozač mora posjedovati odgovarajuću vozačku kategoriju.

Automobil koji se prevozi mora biti pravilno pričvršćen i osiguran od pomjeranja, kako bi se u potpunosti garantovala sigurnost u saobraćaju. Za odjavljena vozila bez tablica ne primjenjuju se pojednostavljeni postupci, već se carinski status utvrđuje na osnovu dokaza o vlasništvu i konkretnih okolnosti na terenu, prenosi GPMaljevac.