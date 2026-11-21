Autor:ATV redakcija
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Svako je to bar jednom doživio. Ustanete za posao, a napolju je ledeno. Poslije brzog doručka i oblačenja sjednete u automobil i, gle čuda, ne vidite baš ništa.
Prednje staklo je potpuno zaleđeno. Na sreću, postoji trik koji vam pomaže da brže odledite šoferšajbnu i ponovo vidite put pred sobom.
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Savjet se svodi na spuštene vizire: „Ako vam je šoferšajbna prekrivena mrazom, obavezno spustite vizire da zaustave protok vazduha. To ubrzava odmagljivanje stakla. Dakle, ako imate sloj leda ili se staklo zamrzne, spustite ovo. Inače ćete samo osjećati kako vazduh direktno udara prema gore ka vama.
Kada spustite vizir, stvorite barijeru i staklo se mnogo brže odledi.“
„Ako je led deblji, nemojte žuriti niti pokušavati da ga skinete na silu. Sačekajte da grijanje malo otpusti led, pa ga pažljivo uklonite strugačem. Tako ćete izbjeći oštećenja i brže pripremiti automobil za vožnju.“
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Majstori ističu da nikako ne treba kretati prije nego što sva stakla budu potpuno čista.
Topla voda je zabranjena, pa čak i mlaka, dodaju oni.
„Staklo se brzo širi kada ga dodirne vruća ili čak topla voda. Ali isto tako se brzo skuplja kad se ponovo ohladi na niskoj temperaturi. To naprezanje može da dovede do pucanja stakla, čak i ako koristite mlaku vodu naročito ako već postoje male naprsline ili oštećenja.“
(Krstarica)
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