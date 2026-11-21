Pjevačica Dara Bubamara poznata je po tome da voli luksuz, skupe komade garderobe i aksesoare, ali i da ne štedi na ljudima sa kojima sarađuje, ali se prisjetila i neprijatnosti koju je doživela na njemačkoj granici zbog skupocjenih torbi i kofera.

Ipak, priznala je da trenutno kod sebe nema mnogo gotovine, iako je nedavno svom menadžeru kupila skupocjeni sat "Roleks".

U razgovoru sa medijima govorila je o tome koliko voli da časti svoje saradnike, ističući da joj je zadovoljstvo da sa njima podeli ono što zaradi. Kako kaže, čim zna da joj slijede novi prihodi, već planira putovanja i kupovinu luksuznih poklona.

"Ja sam mom menadžeru kupila 'Roleks' sat. Ja kad imam - imaju svi, pa kada ću da trošim, kada budem baba od sedamdeset godina? Ja kada znam da će biti prilivi neki, odmah kažem: 'Ajmo svi u Dubai', kupujem im čuke, ali ne znam sa parama, evo sad imam 100 evra u novčaniku", iskrena je bila pjevačica.

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Dara se prisjetila i neprijatnog iskustva koje je doživela na aerodromu u Njemačkoj, kada su je carinici zaustavili i tražili joj račune za skupocjene kofere i torbu. Kako je ispričala, službenica je posumnjala u njihovo porijeklo, zbog čega je morala da kontaktira ljude od kojih je dobila pojedine komade.

"Došla sam na carinu u beloj bundi koja je pravljena za mene u Parizu, imala sam veliku 'Versaće' torbu i tri 'Luj Viton' kofera - dva sam dobila od bivšeg muža, a jedan sam ja kupila, pravi naravno. Mene je carinica u Nemačkoj zaustavila, koja je bila bucka sa masnom kosom, odvratna je bila, i zaustavila me je iz čiste pakosti. Tražila je račune od kofera i tašne, a kofere sam dobila od muža, tašnu od prijatelja, i onda sam ja morala da zovem te ljude da mi šalju račune da vidi gde sam to kupila. Ja sam, naravno, nabavila sve te račune i pustila me je, ali tu su bile neke koleginice koje su to prenele kako im odgovara", ispričala je Dara.

Pjevačica se osvrnula i na običaje vezane za poklone na svadbama i velikim slavljima. Istakla je da joj više odgovara današnja praksa, kada se mladencima uglavnom poklanja novac, umjesto kućnih aparata i posuđa.

"Sad je lako, zato što sad doneseš kovertu. To je sad neko novo pravilo, ne kupuje se više to posuđe, fenovi, usisivači i tako. Sad se donose koverte i to je stvarno odlična stvar. A nekad je u tom vremenu bilo da se pokloni nešto lepo za uspomenu, tako su to bile "Versaće" stvari, posuđe, vaze", zaključila je Dara Bubamara, prenosi Telegraf.