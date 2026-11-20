Autor:ATV redakcija
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Ima glas koji se prepoznaje već nakon prvih nekoliko taktova, pjesme koje se pjevaju decenijama i energiju koja ne jenjava.
Od velikih narodnih hitova do nastupa koji podižu publiku na noge, Dragan Kojić Keba izgradio je karijeru koja traje i ne gubi na popularnosti.
Njegove pjesme postale su dio naših veselja, ljubavi, rastanaka, ali i nekih najljepših životnih uspomena. Koliko se estrada promijenila, šta danas znači trajati na muzičkoj sceni i ima li tajne u tome da čovjek decenijama ostane svoj?
O svemu tome, ali i o muzici, životu i planovima, razgovarali smo sa Draganom Kojićem Kebom.
Cijeli razgovor, ali i to kako je Keba obradovao našu režiju, pogledajte u video prilogu u nastavku.
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