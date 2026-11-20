Ima glas koji se prepoznaje već nakon prvih nekoliko taktova, pjesme koje se pjevaju decenijama i energiju koja ne jenjava.

Od velikih narodnih hitova do nastupa koji podižu publiku na noge, Dragan Kojić Keba izgradio je karijeru koja traje i ne gubi na popularnosti.

Njegove pjesme postale su dio naših veselja, ljubavi, rastanaka, ali i nekih najljepših životnih uspomena. Koliko se estrada promijenila, šta danas znači trajati na muzičkoj sceni i ima li tajne u tome da čovjek decenijama ostane svoj?

O svemu tome, ali i o muzici, životu i planovima, razgovarali smo sa Draganom Kojićem Kebom.

Cijeli razgovor, ali i to kako je Keba obradovao našu režiju, pogledajte u video prilogu u nastavku.