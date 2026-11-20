Nakon što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta izjavio da grad neće potpisati ugovor s Dinom Merlinom za nastup na ovogodišnjem Adventu, oglasio se i tim bh. muzičara.

U opširnom saopštenju pojasnili su detalje pregovora, visinu dogovorenog honorara i troškove organizacije koncerta, te zaprijetili preduzimanja pravnih koraka.

"U cilju jasne i nedvosmislene komunikacije, kao i zbog brojnih medijskih upita iz cijele regije, ovim putem želimo javnosti i publici iz cijele Evrope, koja je već najavila dolazak u Split, pojasniti sve okolnosti ključne za realno sagledavanje ove situacije", započeli su i dodali:

"Zbog netačnih informacija i selektivnih tumačenja u vezi s najavljenim koncertom Dine Merlina na splitskoj Rivi 30. decembra 2026. godine, želimo jasno istaći da je ponuđena i prihvaćena cijena iznosila 140.000 evra bruto za angažman umjetnika i cjelokupnog tima uključenog u pripremu koncertnog spektakla, kao i realizaciju sveobuhvatne digitalne promotivne kampanje".

Pojašnjavaju da je takav iznos dogovoren upravo zato što je Grad Split tražio da se koncert održi po istom principu kao i prošlogodišnji spektakl na Stradunu u Dubrovniku.

"Navedeno je od početka bilo jasno komunicirano tokom svih naših pregovora. U projekat su bili uključeni komercijalni sponzori koji bi podmirili dio naknade u iznosu od 80.000 evra. I oni su, kao i mi, iznenađeni današnjim istupom gradonačelnika Splita, s obzirom na to da su svi ugovori već bili u završnoj fazi. Istine radi, na taj način bi se ukupni trošak iz gradskog budžeta Splita drastično smanjio, što je potpuno suprotno iznosima koji su se pojavili u javnosti kada je riječ o honoraru za ovaj koncert. Tu činjenicu gradonačelnik je danas samo usput spomenuo u svom obraćanju, bez obrazlaganja svih detalja", navode iz Merlinovog tima.

Posebno su naglasili da je cijena produkcije od 160.000 evra, koja se takođe pojavila u javnosti, ukupan iznos svih prikupljenih tehničkih zahtjeva izvođača za koncerte 30. i 31. decembra na Rivi.

"Taj iznos ni u jednom dijelu ne plaća se Dini Merlinu, već odabranoj produkcijskoj kompaniji, što je u nadležnosti organizatora. Skrećemo pažnju na to da, bez obzira na današnje obraćanje gradonačelnika Šute, tehničke potrebe, kao i cijene produkcije ostalih izvođača, ostaju nepromijenjene", pojasnili su.

Istakli su i da, iako ugovor nije bio finalizovan niti potpisan, sam gradonačelnik javno je objavio termin koncerta i detalje pregovora.

"Ipak, nastavili smo pregovore u dobroj vjeri jer je i nama bila želja da Grad Split te noći bude centar cijele regije, kao što je to bio prošlog ljeta tokom Merlinovog velikog stadionskog koncerta na Parku mladeži u Splitu, odnosno prethodnih godina u Dubrovniku za doček Nove godine. Imajući u vidu izjavu gradonačelnika s konferencije za medije održane 20. novembra, da Grad Split ni u jednom trenutku nije nadležan za Klinički bolnički centar, odnosno zdravstvo, ostaje nejasno zbog čega je odluka donesena isključivo zbog jednog izvođača, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja prema planu, uz troškove koji uveliko premašuju čak i ukupnu naknadu za cjelokupni nastup Dine Merlina", navode.

Izražavaju žaljenje što je propuštena prilika za zajednički susret i nezaboravnu koncertnu veče.

"Naša publika dobro zna da joj uvijek želimo pružiti samo najbolje, bez kompromisa kada je riječ o kvalitetu i doživljaju. Budući da je ovom velikom regionalnom umjetniku, usljed jednostranih poteza organizatora, nanesena značajna reputacijska šteta, daljnju komunikaciju s Gradom Splitom i gradskim kompanijama koje organizuju događaj preuzeće međunarodni pravni tim stručnjaka. Oni će detaljno proučiti sve okolnosti ovog slučaja i mogućnosti poduzimanja odgovarajućih pravnih koraka", poručili su iz Merlinovog tima.

Podsjetimo, građani Splita tražili su od gradonačelnika da odustane od organizacije koncerta Dine Merlina na Rivi i novac preusmjeri u nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Peticija je za samo jedan dan prikupila gotovo 5.000 potpisa. Građani su kritikovali i gradsku vlast zbog odluke da izdvoji veliki iznos novca za samo jednu veče zabave.