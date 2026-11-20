Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, izgovorila je sudbonosno "DA" po drugi put u životu.

Nakon jednog propalog braka, sreću je pronašla pored boksera Miloša Stojanovića Tigra, sa kojim planira proširenje porodice.

Jovana i Tigar imali su tajno, intimno vjenčanje u crkvi na Kalemegdanu, a potom su sa najbližim članovima porodice i prijateljima nastavili slavlje u jednom beogradskom restoranu.

Dan nakon vjenčanja, Jovana Jeremić se oglasila putem Instagrama, gdje je objavila snimak iz automobila, dok su joj oči pune suza.

Snimila se uz pjesmu Džejle Ramović "Bol", a stihove je posvetila pokojnom ocu.

Voditeljka je sve vrijeme pjevala pomenutu numeru, a plač nije mogla da zadrži.

"Ova pjesma je za mog tatu", rekla je Jovana na snimku.

Nema sumnje da joj je jedini on falio juče na vjenčanju i da bi danas bio ponosan na nju.

(Telegraf)