Koncert Dine Merlina, planiran za 30. decembar na Splitskoj rivi u okviru Adventa, neće biti održan. Odluku je na konferenciji za novinare saopštio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

„Dužan sam da obavijestim javnost da sve ide u smjeru toga da ugovor za Dinu Merlina neće biti zaključen“, rekao je Šuta, prenosi „Dalmatinski portal“.

Prema pisanju portala „Indeks“, Šuta je rekao da je sam odlučio da ne potpiše ugovor jer je situacija otišla u pogrešnom smjeru, a javnost je, kako tvrdi, bila pogrešno informisana.

Odluka je uslijedila nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju kojom su tražili da se koncert otkaže, a novac preusmjeri na kupovinu PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

„Ovdje se uopšte nije radilo o mogućnosti nabavke PET/CT uređaja“, poručio je Šuta.

Grad Split je dan ranije saopštio da bi bruto honorar Dine Merlina iznosio 140.000 evra, a za produkciju na Rivi bilo je planirano 160.000 evra. Šuta je sada rekao da je iznos od 140.000 evra bio procjena, jer postupak javne nabavke još nije završen, te da je Merlinov menadžment ponudio da pokrije dio troškova produkcije, oko 80.000 evra.

Gradonačelnik je dodao da mu je žao ljudi koji su već rezervisali smještaj u Splitu zbog koncerta. Dino Merlin i njegov menadžment još se nisu oglasili o otkazivanju.

Krajem avgusta otkazan je i Merlinov koncert u Kraljevu u Srbiji, iz tehničkih razloga.