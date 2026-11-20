Pjevačica Stefanie Fer, nekadašnja članica grupe "Wild Orchid", dobiće 70.000 dolara odštete nakon što je utvrđeno da je nepravedno uhapšena zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola.

Incident se dogodio u junu 2024. godine u američkoj saveznoj državi Tenesi, kada ju je saobraćajni policajac zaustavio tokom vožnje. Iako je Fer od samog početka tvrdila da nije konzumirala alkohol, policajac je insistirao da osjeća miris alkohola iz njenog automobila.

Naknadne analize krvi pokazale su da u njenom organizmu nije bilo ni alkohola ni narkotika, a optužbe protiv nje kasnije su odbačene.

Policajac tvrdio da osjeća alkohol, pjevačica negirala da je pila

Prema dostupnim izvještajima, policajac Kit Velez zaustavio je pjevačicu jer prilikom prolaska pored policijskog vozila nije promenila saobraćajnu traku.

Tokom kontrole tvrdio je da iz njenog automobila dopire snažan miris alkohola. Fer je to odmah negirala i više puta ponovila da ne pije.

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"Kunem se da ne pijem alkohol", govorila je policajcu, ali on nije odustajao od svoje procjene.

Na snimku policijske intervencije, koji je kasnije objavljen, čuje se kako Velez drugom policajcu govori da je ona gotovo udarila njegovo vozilo dok je završavao prethodnu saobraćajnu kontrolu.

"Tek što sam prišao autu, a iz njega se osjeća smrad alkohola", rekao je policajac.

Fer se izvinila zbog saobraćajnog prekršaja, ali joj nije bilo jasno zbog čega je policajac uvjeren da je pod dejstvom alkohola. Uprkos njenim tvrdnjama da nije pila, policajac je procjenio da pokazuje znake alkoholisanosti i odlučio da je uhapsi.

Krvne analize pokazale da nije konzumirala alkohol ni drogu

Rezultati naknadnih krvnih analiza pokazali su da pjevačica u trenutku hapšenja nije imala alkohol niti nedozvoljene supstance u organizmu.

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Optužbe protiv nje su potom odbačene, a slučaj je dobio epilog kroz finansijsku nagodbu.

Prema izveštajima američkih medija, Tenesi će Fer isplatiti 70.000 dolara odštete zbog ovog slučaja.

Karijeru započela u grupi "Wild Orchid"

Stefani Fer poznata je kao nekadašnja članica ženske grupe Wild Orchid, koja je tokom devedesetih godina prošlog vijeka stekla popularnost na američkoj muzičkoj sceni.

Grupa je posebno poznata i po tome što je u njoj karijeru započela i Fergie, koja je kasnije postala svjetski poznata kao članica sastava Black Eyed Peas, a potom i kao solo izvođačica, prenosi b92.