Seka je u javnosti govorila o njihovom vaspitanju, kada je poslala poruku svoj djeci, ali i roditeljima o tome kako ona vidi realan život.

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- Normalno je da jedno dijete nosi trenerku tri dana u školu, dok ne isprlja, pa onda kad isprlja, mama opere, pa opet se osuši, pa idemo ponovo - rekla je Seka Aleksić i dodala:

- Nije normalno da svaki dan mijenjaš garderobu. To nije normalno! Nije, ljudi, normalno, da gledate javne ličnosti koje po društvenim mrežama reklamiraju sve i svašta. Koji reklamiraju preskupe proizvode, parfeme, šminku, skupe živote, Dubai i tako dalje. To nije normalno. To nije istinit život. To je varka, to je zabluda, to je laž - rekla je Seka, pa otkrila šta je za nju normalno.

- Normalno je da ste kod kuće, da niste u Dubaiju, normalno je da jedete pasulj dva dana ili punjene paprike, musaku ili sarme. Nije normalno da jedete kavijar, gambore, lignje i tako dalje. Svaki dan u Dubaiju na terasi da snimate more, to nije normalno, to su lažni životi - poručila je pjevačica za VTF radio.

Njena izjava izazvala je lavinu komentara. Jedni se slažu sa njenim mišljenjem, dok drugi misle drugačije.

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"Nije normalno da djeca ne mijenjaju trenerku svaki dan. To je osnovna higijena. Igraju se, znoje, prljaju...", "Normalno je da budu čisti, da se svaki dan tuširaju i presvlače", "Što ti mijenjaš garderobu svaki dan i ne jedeš pasulj?", dio je komentara koji se ne slažu sa njom, dok su drugi pojedinci pisali:

"Svaka čast, tačno tako", "Seka je realna i najnormalnija", "Moje dijete ne može da nosi trenerku tri dana jer se vraća iz škole sav prljav i isflekan, ali opere mama pa opet nosi", "Bravo, Seko, jer si ista kada nisi imala i sada kada imaš, zato te volim", neki su od komentara.

(Telegraf.rs)