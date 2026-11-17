Naredna, 2027. godina donosi velike promjene, a za tri horoskopska znaka mogla bi da bude prava životna prekretnica. Neki će naučiti koliko je strpljenje važno, drugima će nova poznanstva uljepšati život, dok će pojedini dočekati ljubav o kojoj su dugo sanjali – čak i kada su već gotovo odustali od nje.

Ovna, Vodoliju i Lava u 2027. godini očekuju velike životne prekretnice. Astrolozi su detaljno objasnili šta ovim horoskopskim znacima donosi godina koja počinje poslije 31. decembra.

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Ovan: Strpljenje donosi preokret

Saturn i Neptun u Ovnu tokom 2027. godine uče pripadnike ovog znaka nečemu što im ne dolazi lako – da strpljivo sačekaju pravi trenutak. U prvoj polovini godine poslovne prilike mogu se razvijati sporije nego što biste željeli, uz osjećaj da se vrata otvaraju tek za koji centimetar. Ipak, upravo tada postavljate temelje za nešto stabilno i dugotrajno.Jesen donosi promjenu i u načinu na koji vas drugi doživljavaju. Primjetićete više uvažavanja i poštovanja koje ste odavno zaslužili. Ipak, ne žurite da prihvatite prvu ponudu: ona koja stigne kasnije mogla bi da vam donese više.

Lav: Ljubav bez dokazivanja

Lav ulazi u 2027. godinu sa Jupiterom u svom znaku, koji ga prati do ljeta. Prvi mjeseci donose toplinu i osjećaj da ga okolina cijeni i uvažava. Ipak, pravi preokret stiže 2. avgusta, kada se dešava totalno pomračenje Sunca u Lavu.

U astrološkom tumačenju, ovo pomračenje simbolično zatvara poglavlje u kojem Lav osjeća da ljubav mora stalno da zaslužuje. U njegov život mogla bi da se vrati osoba iz prošlosti ili da se pojavi neko pred kim neće morati da se dokazuje, već samo da bude ono što jeste.Narednog ljeta ne skrivajte nežnost iza privida snage, jer bi upravo ona mogla da privuče ljubav koju priželjkujete.

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Vodolija: Vrijeme je za važnu odluku

Vodoliji stiže godina u kojoj je Sjeverni čvor u njenom znaku tiho usmjerava ka promjenama koje već dugo priželjkuje. U astrološkom tumačenju, prstenasto pomračenje Sunca u Vodoliji 6. februara otvara prostor za odluku koju dugo odlaže, bilo da je riječ o selidbi, karijeri ili odnosu koji je postao teret.

Tokom proljeća, razgovori s pravim ljudima donijeće ideje koje mogu da joj promijene životni pravac. Osjetiće da ne mora da bira između slobode i bliskosti i da može da gradi odnose u kojima ima mjesta za obje, prenosi GlasSrpske.

Ne čekajte da svi podrže vaš izbor. Dovoljno je da odluka koju donosite bude u skladu s onim što zaista želite.