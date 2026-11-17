Sve više Leskovčana žali se na bolove u grlu, gubitak glasa i dugotrajnu promuklost, koja kod pojedinih traje i više od mjesec dana. O kom je virusu riječ, za sada nije utvrđeno, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac Jadranka Krasić.

"Prije svakog gripa, kao prethodnica, javlja se čitava paleta respiratornih virusa, poput adenovirusa, respiratornog sincicijalnog virusa i rinovirusa“, objašnjava Krasićeva.

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Mnogi Leskovčani kažu da ih simptomi podsjećaju na koronu, prije svega zbog dugotrajne promjene glasa, začepljenog nosa, bol u sinusima. Pojedini ostaju potpuno bez glasa i po nekoliko dana.

"Rijetko me koji respiratorni virus mimoiđe, ali ovakav do sada nisam imala. Na pregledu kod ORL specijaliste utvrđeno je da nemam upalu grla, ždrijela ni sinusa, a grlo me boli kao da me neko siječe žiletom. Skoro dva dana nisam mogla glas da pustim, a kada se vratio, ličio je na onaj iz vremena korone“, priča jedna Leskovčanka za portal JugMedia.

Građani navode da uglavnom nemaju povišenu temperaturu, ali da se znoje i da im tjelesna temperatura povremeno dostiže oko 37 stepeni. Krasićeva savjetuje odmor, uzimanje vitamina C, konzumiranje supa, čorbi, voća i povrća.

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Inače, vakcina protiv gripa, čija se pojačana aktivnost očekuje u februaru, još ima u Zavodu za javno zdravlje i zdravstvenim ustanovama u Leskovcu.

(Mondo)