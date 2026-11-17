Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu oglasili su se povodom jutrošnjeg incidenta, kada je Lidija Vukićević, poslanica SNS-a, polivena jogurtom prilikom ulaska u Narodnu skupštinu Srbije.

Kako navode osoba koja je polila Vukićevićevu jogurtom je bivša sekretarka ovog fakulteta.

"Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlena našeg fakulteta obaveštavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažemo i borimo. Kao i uvijek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti", naveli su studenti.

Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlena našeg fakulteta obaveštavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažemo i borimo. Kao i uvek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti. — MFUBlokadi (@Blokada_Mfub) November 17, 2026

Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je jutros, 17. novembra, na stepenicama Narodne skupštine Srbije jogurtom polila poslanicu SNS-a Lidiju Vukićević, objasnila je zašto je tako postupila.

Tvrdi da to nije planirala i da nije zbog toga ponijela jogurt.

"Nisam to radila radi performansa, nego sam prosto u momentu reagovala na sve što se dešavalo do sada", odgovorila je Radovanovićeva.

Srbija Oglasila se žena koja je polila jogurtom Lidiju Vukićević

Kaže da je to bila njena afektivna reakcija.

"To je moja reakcija na sve što je radila ova organizovana kriminalna grupa u prethodnom periodu, na sva pomilovanja ubica i najgoreg mafijaškog miljea koji su oni okupili oko sebe, na neodgovornost za stradale pod nadstrešnicom, na nezapamćenu krađu ovog naroda i na sve što su uradili. Ja sam bila predsjednik Biračkog odbora na izborima. Bila sam napadnuta od strane njihovog pripadnika, tako da je i policija tada morala da interveniše. Spriječila sam tog dana gomilu kupovine glasova i ovo jeste moja reakcija na sve to što se dešavalo", rekla je Radovanovićeva.