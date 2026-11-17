Izabrani poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije položili su zakletvu, čime je konstituisano ovo zakonodavno tijelo.

Narodnu skupštinu Srbije čini 250 poslanika. Većinu čine poslanici "Studentske liste" koji imaju 140 poslanika, dok će lista "Ujedinjena Srbija" djelovati opoziciono sa 103 poslanika. Ostali broj poslanika pripao je manjinskim strankama.

Lider opozicije Aleksandar Vučić saopštio je da će njegova poslanička grupa nositi ime "Srbija pobjeđuje".





Nakon polaganja zakletve zatražena je pauza tokom koje će se dostaviti prijedlozi poslaničkih grupa, prijedlozi za predsjednika Skupštine, kao i za potpredsjednike.

Nakon 14 godina skupštinsku većinu neće činiti Srpska napredna stranka.

Dolazak poslanika na konstitutivnu sjednicu obilježio je incident u kojem je napadnuta Lidija Vukićević, poslanik liste "Ujedinjena Srbija".