Konstitutivnom sjednicom 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije predsjedava najstariji zastupnik Stojan Radenović (78), dok mu u radu pomažu četiri najmlađa poslanika.

Među njima je i Miloš Pavlović koji je u Skupštinu došao preko liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.

Pavlović je javnosti postao poznat kao predstavnik "studenata koji žele da uče". Rodom je iz Doboja.

Skupština Srbije dobija novi saziv, u kojem će prvi put poslije 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.