Sara Valentik, master međunarodnih odnosa i poljoprivrednica iz Bačkog Petrovca, novi je poslanik u 15. sazivu Narodne skupštine Srbije i ujedno najmlađa predstavnica Studentske liste.

Njen put do parlamenta obilježen je borbom protiv stranačkih ucena, aktivizmom na protestima i jasnom vizijom za rešavanje problema u poljoprivredi.

Rođena 2000. godine u Bačkom Petrovcu, ova mlada političarka slovačkog porijekla završila je osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta "Matej Bel" u Banskoj Bistrici (Slovačka).

Iako se po sticanju diplome vratila u Srbiju sa željom da tu gradi život i karijeru, naišla je na prepreke.

Postala je oštra kritičarka vlasti kroz angažman u "Inicijativi za opstanak poljoprivrednika Srbije”, gdje je bila član skupštine. Tokom masovnih protesta u Srbiji (2024–2026), postala je jedan od ključnih glasova u građanskoj grupi "Bački Petrovac za studente".

Ovaj aktivizam preporučio ju je za kandidata na parlamentarnim izborima 2026. godine na Studentskoj listi. Zahvaljujući ostvarenom izbornom rezultatu i osvojenom mandatu, Sara Valentik se ponovo vratila u Srbiju kako bi preuzela odgovornost u najvišem zakonodavnom tijelu.

Kao najmlađi poslanik iz redova Studentske liste u novom sazivu Skupštine, Valentik je već najavila koji će biti njeni politički prioriteti. Njen rad u parlamentu, tvrdi, biće prevashodno fokusiran na poboljšanje položaja žena na selu, zaštitu prava poljoprivrednika i beskompromisnu borbu za razbijanje monopola u srpskoj poljoprivredi.

(Mondo)