Logo

Muškarci iz Bangladeša uhapšeni na graničnom prelazu: Pokušali da unesu 40.000 evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 18:40

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Dva državljanina Bangladeša uhapšena su na graničnom prelazu Bogojevo, zbog pokušaja da prenesu gotovo 41.000 evra u korist jednog stanovnika Nove Pazove.

Uhapšen je i muškarac čiji su inicijali D.Č. iz Nove Pazove zbog podstrekavanja na izvršenje ovog krivičnog djela.

Bangladešani M.M.R. i I.M.T. su prilikom ulaska u Srbiju, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušali da za D.Č. prenesu 40.930 evra skrivenih u putničkom vozilu u kojem su se nalazili, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Снијег

Društvo

Meteorolozi otkrili kada stiže snijeg u niže predjele

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu, prenosi Srna.

Bangladešani su osumnjičeni za pranje novca, a D.Č. da ih je podstrekivao na izvršenje tog krivičnog djela.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bangladeš

hapšenje

Srbija

Granični prelaz

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija znak Stop, takozvano policijsko lizalo

Region

Vozače čeka ''lizalica'': Hrvatska pojačala kontrole na granicama

2 h

0
Beograd, 25. oktobra 2026.- Kandidat za poslanika Skupštine Srbije Studentske liste Radomir Saičić izjavio je večeras da su na parlamentarnim izborima pokazali da promene ne samo da su moguće, već da za njih postoji i volja i dodao da im sada predstoji da pokažu da su dostojni poverenja građana.

Srbija

Studentska lista objavila planove za Kosovo, Srpsku i Rusiju

3 h

1
Mučki tukao baku (71) po glavi dok nije umrla

Region

Mučki tukao baku (71) po glavi dok nije umrla

3 h

0
Oglasio se advokat porodice Periš: Očekivana nova hapšenja na Klinici za psihijatriju

Region

Oglasio se advokat porodice Periš: Očekivana nova hapšenja na Klinici za psihijatriju

3 h

0

Više iz rubrike

Policija Srbija

Srbija

Srećan kraj potrage: Pronađena djevojčica čiji je nestanak prijavljen u nedjelju

2 h

0
Beograd, 25. oktobra 2026.- Kandidat za poslanika Skupštine Srbije Studentske liste Radomir Saičić izjavio je večeras da su na parlamentarnim izborima pokazali da promene ne samo da su moguće, već da za njih postoji i volja i dodao da im sada predstoji da pokažu da su dostojni poverenja građana.

Srbija

Studentska lista objavila planove za Kosovo, Srpsku i Rusiju

3 h

1
Narodna skupština Srbije

Srbija

Studentima nije dozvoljeno prisustvo konstitutivnoj sjednici Skupštine

3 h

2
Oglasila se televizija "K1" o Jovani Joksimović nakon njenog napuštanja Tanjuga

Srbija

Oglasila se televizija "K1" o Jovani Joksimović nakon njenog napuštanja Tanjuga

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima