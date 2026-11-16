Muškarci iz Bangladeša uhapšeni na graničnom prelazu: Pokušali da unesu 40.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Dva državljanina Bangladeša uhapšena su na graničnom prelazu Bogojevo, zbog pokušaja da prenesu gotovo 41.000 evra u korist jednog stanovnika Nove Pazove.
Uhapšen je i muškarac čiji su inicijali D.Č. iz Nove Pazove zbog podstrekavanja na izvršenje ovog krivičnog djela.
Bangladešani M.M.R. i I.M.T. su prilikom ulaska u Srbiju, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušali da za D.Č. prenesu 40.930 evra skrivenih u putničkom vozilu u kojem su se nalazili, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
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Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu, prenosi Srna.
Bangladešani su osumnjičeni za pranje novca, a D.Č. da ih je podstrekivao na izvršenje tog krivičnog djela.
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