Srećan kraj potrage: Pronađena djevojčica čiji je nestanak prijavljen u nedjelju

Autor:ATV redakcija
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Djevojčica (14) iz Novog Sada, čiji nestanak je prijavljen u nedjelju 15. novembra, je pronađena danas oko 15 časova. Djevojčica je pronađena živa i zdrava, bez ikakvih povreda.
Djed djevojčice je potvrdio da su djevojčicu pronašli članovi porodice. Nakon pronalaska su je odveli u policiju kako bi dala izjavu i objasnila šta se dogodilo.
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"Mi smo je pronašli prije pola sata. Sve je sada dobro.
Ona je dobro i nema nikakve povrede. Sada je vodimo u policiju da da izjavu, sve će biti dobro", izjavio je djed djevojčice za "Kurir".
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