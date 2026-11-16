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Srećan kraj potrage: Pronađena djevojčica čiji je nestanak prijavljen u nedjelju

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АТВ редакција
16.11.2026 18:20

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Djevojčica (14) iz Novog Sada, čiji nestanak je prijavljen u nedjelju 15. novembra, je pronađena danas oko 15 časova. Djevojčica je pronađena živa i zdrava, bez ikakvih povreda.

Djed djevojčice je potvrdio da su djevojčicu pronašli članovi porodice. Nakon pronalaska su je odveli u policiju kako bi dala izjavu i objasnila šta se dogodilo.

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"Mi smo je pronašli prije pola sata. Sve je sada dobro.

Ona je dobro i nema nikakve povrede. Sada je vodimo u policiju da da izjavu, sve će biti dobro", izjavio je djed djevojčice za "Kurir".

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Novi Sad

pronađena djevojčica

Policija

Srbija

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