Patrijarh Porfirije uputio čestitke Miniću povodom stupanja na dužnost predsjednika Srpske

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uputio je predsjedniku Republike Srpske Savu Miniću čestitku povodom stupanja na dužnost, poželivši mu da je vrši na korist svih građana Srpske.

Patrijarh Porfirije naveo je da predsjednička funkcija nosi veliku odgovornost, ali predstavlja i posebno ukazanu čast da se stara za opstanak i napredak Republike Srpske, kao i za dostojanstvo i dobrobit svih njenih građana.

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"Čast nam je i radost uputiti Vam srdačne čestitke povodom Vašeg izbora i stupanja na mesto predsednika Republike Srpske", istakao je patrijarh u čestitki.

Srpski patrijarh ukazao je da je u vremenima mnogih iskušenja posebno važno njegovati mir, čuvajući duhovno i kulturno nasljeđe i istorijsko pamćenje srpskog naroda, saopšteno je iz SPC.

"Nemamo sumnje u to da ćete, zagledani u Hrista i hristoliku ličnost Svetog Save, sa posvećenošću vršiti ovu službu tokom vašeg mandata. Molimo se Gospodu da Vas blagoslovi, ukrepi i podari Vam mudrost, odlučnost u dobru i snagu da poverenu službu vršite na korist svih građana Republike Srpske", poručio je Njegova svetost, prenosi Srna.

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Minić je danas u Banjaluci i zvanično preuzeo dužnost od dosadašnjeg predsjednika Srpske Siniše Karana.