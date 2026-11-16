Logo

Patrijarh Porfirije uputio čestitke Miniću povodom stupanja na dužnost predsjednika Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 16:30

Komentari:

0
Njegova svetost arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije svetovno ime Prvoslav Perić je 46. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uputio je predsjedniku Republike Srpske Savu Miniću čestitku povodom stupanja na dužnost, poželivši mu da je vrši na korist svih građana Srpske.

Patrijarh Porfirije naveo je da predsjednička funkcija nosi veliku odgovornost, ali predstavlja i posebno ukazanu čast da se stara za opstanak i napredak Republike Srpske, kao i za dostojanstvo i dobrobit svih njenih građana.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh

"Čast nam je i radost uputiti Vam srdačne čestitke povodom Vašeg izbora i stupanja na mesto predsednika Republike Srpske", istakao je patrijarh u čestitki.

Srpski patrijarh ukazao je da je u vremenima mnogih iskušenja posebno važno njegovati mir, čuvajući duhovno i kulturno nasljeđe i istorijsko pamćenje srpskog naroda, saopšteno je iz SPC.

"Nemamo sumnje u to da ćete, zagledani u Hrista i hristoliku ličnost Svetog Save, sa posvećenošću vršiti ovu službu tokom vašeg mandata. Molimo se Gospodu da Vas blagoslovi, ukrepi i podari Vam mudrost, odlučnost u dobru i snagu da poverenu službu vršite na korist svih građana Republike Srpske", poručio je Njegova svetost, prenosi Srna.

Јована Дрљача

Republika Srpska

Ko je Jovana Drljača: Najmlađi poslanik u Parlamentu Srpske

Minić je danas u Banjaluci i zvanično preuzeo dužnost od dosadašnjeg predsjednika Srpske Siniše Karana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Patrijarh Porfirije

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Snježana Gvozden

Republika Srpska

Gvozden: Moj rezultat je vidljiv na stranici CIK-a

59 min

1
Muškarac sa lisicama drži ruke na stolu

Hronika

Uhapšen državljanin Njemačke: Zbog prevare mu prijeti 15 godina zatvora

1 h

0
Potražnja jenjava: Koliko košta pelet u Srpskoj?

Društvo

Potražnja jenjava: Koliko košta pelet u Srpskoj?

1 h

0
Susret Putina i Sija u Kini

Svijet

Ušakov: Putin i Si razgovaraće na marginama samita APEK-a

1 h

0

Više iz rubrike

Jovana Joksimović

Srbija

Jovana Joksimović podnijela ostavku na funkcije u Tanjuga

18 min

0
mobilni telefon mobitel

Srbija

Slao čovjeku uznemirujuće poruke, prijetio da će mu pobiti porodicu

1 h

0
Policija Srbija

Srbija

Misterija smrti u bolnici: Tijelo pacijentkinje (83) nađeno u dvorištu usred noći

4 h

0
Penzionisan Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije

Srbija

Penzionisan Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima