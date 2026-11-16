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Uhapšen državljanin Njemačke: Zbog prevare mu prijeti 15 godina zatvora

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АТВ редакција
16.11.2026 15:39

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Muškarac sa lisicama drži ruke na stolu
Foto: Pexels

Policijski službenici Operativno-istražnog tima FAST agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Sarajeva locirali su i uhapsili državljanina Savezne Republike Njemačke.

„Navedeno lice uhapšeno je po međunarodnoj potjernici NCB INTERPOL Vizbaden, proslijeđenoj putem NCB INTERPOL Sarajevo, radi vođenja ekstradicionog postupka i izručenja Saveznoj Republici Njemačkoj zbog krivičnog djela 'Prevara' Krivičnog zakona Savezne Republike Njemačke, za koje je propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju od 15 godina“, navedeno je u saopštenju SIPA.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni je u zakonskom roku predat Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.

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Tagovi :

SIPA

hapšenje

Interpolova potjernica

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