Uhapšen državljanin Njemačke: Zbog prevare mu prijeti 15 godina zatvora

Policijski službenici Operativno-istražnog tima FAST agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Sarajeva locirali su i uhapsili državljanina Savezne Republike Njemačke.

„Navedeno lice uhapšeno je po međunarodnoj potjernici NCB INTERPOL Vizbaden, proslijeđenoj putem NCB INTERPOL Sarajevo, radi vođenja ekstradicionog postupka i izručenja Saveznoj Republici Njemačkoj zbog krivičnog djela 'Prevara' Krivičnog zakona Savezne Republike Njemačke, za koje je propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju od 15 godina“, navedeno je u saopštenju SIPA.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni je u zakonskom roku predat Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.