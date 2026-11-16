Policajac iz Banjaluke optužen za odavanje službene tajne

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Darka Orozovića, suspendovanog kriminalističkog policajca Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, zbog odavanja službene tajne.

Radi se o policajcu koji je uhapšen u sklopu akcije ”Zodijak” usmjerene na procesuiranje više osoba osumnjičenih da su dilovali kokain u Banjaluci.

”Optužnica protiv D.O. podignuta je 28. aprila zbog krivičnog djela odavanje službene tajne”, rečeno je za ATV u OJT Banjaluka.

Iako je optužnica prije više od šest mjeseci dostavljena Osnovnom sudu u Banjaluci, još nije potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje.

Kolegi odao da je pod posebnim istražnim radnjama

Kako saznaje ATV Orozoviću se na teret stavlja da je službenu tajnu odao kolegi policajcu Dejanu Ćetojeviću, koji je takođe uhapšen u akciji ”Zodijak”, ali zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika.

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”Postoji sumnja da je Orozović u periodu od juna do sredine jula 2025. godine Ćetojeviću saopštio povjerljive podatke, odnosno da se protiv određenih lica sprovode posebne istražne radnje po nalogu suda”, otkriva izvor ATV-a.

Pod istragom četiri osobe

Osim dvojice policajaca, akcijom ”Zodijak” obuhvaćena su još tri Banjalučanina. Svi su osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, te za omogućavanje uživanja droge. U odnosu na njih još nije donesena tužilačka odluka i predmet se nalazi u fazi istrage.

Hronika Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

Podsjetimo, akcija ”Zodijak” sprovedena je početkom marta. Izvršeni su pretresi na pet lokacija u Banjaluci i tom prilikom je pronađena određena količina bijelog paraha nalik kokainu, digitalna vaga, municija, oko 77.000 maraka u kešu, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.