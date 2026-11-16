Policajac iz Banjaluke optužen za odavanje službene tajne

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Darka Orozovića, suspendovanog kriminalističkog policajca Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, zbog odavanja službene tajne.
Radi se o policajcu koji je uhapšen u sklopu akcije ”Zodijak” usmjerene na procesuiranje više osoba osumnjičenih da su dilovali kokain u Banjaluci.
”Optužnica protiv D.O. podignuta je 28. aprila zbog krivičnog djela odavanje službene tajne”, rečeno je za ATV u OJT Banjaluka.
Iako je optužnica prije više od šest mjeseci dostavljena Osnovnom sudu u Banjaluci, još nije potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje.
Kako saznaje ATV Orozoviću se na teret stavlja da je službenu tajnu odao kolegi policajcu Dejanu Ćetojeviću, koji je takođe uhapšen u akciji ”Zodijak”, ali zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika.
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Uhapšen policajac, odavao tajne iz prisluškivanih razgovora
”Postoji sumnja da je Orozović u periodu od juna do sredine jula 2025. godine Ćetojeviću saopštio povjerljive podatke, odnosno da se protiv određenih lica sprovode posebne istražne radnje po nalogu suda”, otkriva izvor ATV-a.
Osim dvojice policajaca, akcijom ”Zodijak” obuhvaćena su još tri Banjalučanina. Svi su osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, te za omogućavanje uživanja droge. U odnosu na njih još nije donesena tužilačka odluka i predmet se nalazi u fazi istrage.
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Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina
Podsjetimo, akcija ”Zodijak” sprovedena je početkom marta. Izvršeni su pretresi na pet lokacija u Banjaluci i tom prilikom je pronađena određena količina bijelog paraha nalik kokainu, digitalna vaga, municija, oko 77.000 maraka u kešu, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
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