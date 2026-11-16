Učitelj klavijature iz Šamca osumnjičen za obljubu 14-godišnje učenice

Okružno javno tužilaštvo u Doboju zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za R.B. iz Šamca zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina.

Kako je saopštilo OJT Doboj osumnjičenom se na teret stavlja da je, za vrijeme držanja privatnih časova sviranja klavijature, više puta ostvarivao fizičke neželjene kontakte sa 14-godišsom djevojčicom u namjeri zadovoljavanja svog polnog nagona.

”Osumnječeni se tereti da je u periodu od marta do 14. juna 2026. godine u svojoj porodičnoj kući u opštini Šamac za vrijeme držanja privatnih časova iz sviranja klavijature, u namjeri zadovoljavanja svog polnog nagona, u više navrata ostvarivao fizičke neželjene kontakte sa maloljetnom žrtvom, rođenom 2012. godine, znajući da je maloljetna i da je mlađa od 15 godina, te da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i u uzrastu, čime je izvršio neku drugu polnu radnju sa djetetom mlađim od 15 godina”, saopštilo je OJT Doboj.

Dodaju da je pritvor predložen zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.

”Odlučujući o prijedlogu za određivanje mjere pritvora, sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Šamcu je 11. novembra prihvatio prijedlog tužioca i odredio pritvor osumnjičenom R.B. u trajanju od mjesec dana”, navodi se u saopštenju.