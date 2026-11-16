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Banjalučka policija je uhapsila lice M.O. iz Laktaša zbog sumnje da je počinilo krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici, policija je kod osumnjičenog pronašla i oduzela automatsku pušku marke „Zastava M70 AB2“ kalibra 7,62 milimetra sa pripadajućim okvirom. Tom prilikom oduzete su i četiri tromblonske mine modela „M60 P1“, četiri ručne zelene bombe modela „M50 P3“, jedna crna ručna bomba modela „M75“, kao i sporogoreći štapin dužine 2,39 metara. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, saopšteno je iz PU Banjaluka.

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