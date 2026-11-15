Logo

Prijetio supruzi, kćerki i sinu, nelegalno držao oružje i eksploziv

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 17:23

Komentari:

0
Muškarac drži pištolj
Foto: pexels/Artem Zhukov

Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, dana 26.10.2026.godine podiglo je optužnicu protiv P.D., zbog učinjenih krivičnih djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Optuženi se tereti da je u dužem vremenskom periodu, a naročito 2026. godine u više navrata primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, te drskim ponašanjem ugrožavao spokojstvo i tjelesni integritet članova svoje porodice – oštećenih supruge, kćerke i sina , te je koristio sredstvo pogodno da tijelo teško povrijedi, te u dužem vremenskom periodu neovlašteno držao vatreno oružje i eksplozivne materije, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Doboju.

Optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Šamcu, a rješenjem tog suda optuženom je na prijedlog tužilaštva produžen pritvor koji može trajati najduže 1 (jednu) godinu od dana potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

OJT Doboj

Prijetnje smrću

nasilje u porodici

hapšenje

Optužnica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Automobil policije FBiH

Hronika

Predložen pritvor Emilu Semiru Tahiroviću osumnjičenom za ubistvo u Sarajevu

8 h

0
Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su 13.11.2026. godine oko 23,00 časa lišili slobode lica inicijala D.K. i M.K., oba iz Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Hronika

U Zvorniku pronađena opojna droga, dva lica uhapšena

1 d

0
Osumnjičeni za ubistvo Emil Semir Tahirović predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 časa. U tom zakonskom roku postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama.

Hronika

Novi detalji ubistva u Sarajevu: Osumnjičeni i njegov otac predati Tužilaštvu

1 d

0
Saobraćajna nezgoda u naselju Trn

Hronika

Saobraćajka u Trnu, stvaraju se gužve

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima