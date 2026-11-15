Prijetio supruzi, kćerki i sinu, nelegalno držao oružje i eksploziv

Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, dana 26.10.2026.godine podiglo je optužnicu protiv P.D., zbog učinjenih krivičnih djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Optuženi se tereti da je u dužem vremenskom periodu, a naročito 2026. godine u više navrata primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, te drskim ponašanjem ugrožavao spokojstvo i tjelesni integritet članova svoje porodice – oštećenih supruge, kćerke i sina , te je koristio sredstvo pogodno da tijelo teško povrijedi, te u dužem vremenskom periodu neovlašteno držao vatreno oružje i eksplozivne materije, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Doboju.

Optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Šamcu, a rješenjem tog suda optuženom je na prijedlog tužilaštva produžen pritvor koji može trajati najduže 1 (jednu) godinu od dana potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora.