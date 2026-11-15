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Predložen pritvor Emilu Semiru Tahiroviću osumnjičenom za ubistvo u Sarajevu

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АТВ редакција
15.11.2026 11:57

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Automobil policije FBiH
Foto: ATV BL

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Emilu Semiru Tahiroviću osumnjičenom za ubistvo u Sarajevu, i njegovom ocu kome se na teret stavlja da je pomagao sinu nakon počinjenog krivičnog djela.

Tužilaštvo je predložilo Kantonalnom sudu u Sarajevu da odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke, prikrivanja dokaza, ometanja istrage, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Tahiroviću je predložne pritvor i zbog opasnosti da bi boravak na slobodi mogao da uznemiri javnost.

Njegov otac sumnjiči se i za nedozvoljeno držanje oružja, prenosi Srna.

Osamnaestogodišnji Emil Semir Tahirović sumnjiči se da je u noći sa četvrtka na petak u Sarajevu ubio muškarca vatrenim oružjem, a zbog pomaganja nakon počinjenog krivičnog djela juče je uhapšen i njegov otac.

Sarajevski mediji navode da je ubijen Mehmed Smječanin /32/, koji je radio kao obezbjeđenje u jednom klubu.

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Pritvor

Sarajevo

Ubistvo

Emil Semir Tahirović

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