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U Zvorniku pronađena opojna droga, dva lica uhapšena

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АТВ редакција
14.11.2026 14:46

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Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su 13.11.2026. godine oko 23,00 časa lišili slobode lica inicijala D.K. i M.K., oba iz Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su 13.11.2026. godine oko 23,00 časa uhapsila lica inicijala D.K. i M.K., oba iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Zvorniku, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres osumnjičenih lica, stana i vozila koje koriste.

Tom prilikom pronađene su i oduzete dvije PVC kese sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin ukupne mase 1809,23 grama, tri PVC kese sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu ukupne mase 107,1 grama, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Зворик дрога
Zvorik droga
Ustupljena fotografija

Nakon završene kriminalističke obrade, lica će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, saopštili su iz PU Zvornik.

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Tagovi :

PU Zvornik

Droga

hapšenje

zaplijenjena droga

Policija

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