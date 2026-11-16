Lažno se predstavljali kao policajci, pa pretukli maloljetnika u Prijedoru

Prijedorska policija je identifikovala i uhapsili tri lica iz ovog grada zbog sumnje da su se lažno predstavljala kao policajci i fizički povrijedila maloljetnika.

Kako je saopšteno iz PU Prijedor, osumnjičeni S.K., S.B. i S.B. terete se da su zajedno sa još jednim maloljetnim licem počinili krivična djela „Lažno predstavljanje“ i „Tjelesna povreda“.

Prema navodima policije, incident se dogodio 14. novembra oko 17 časova na području Prijedora. Osumnjičeni su, nakon što su izašli iz putničkog vozila marke „Mercedes“, zaustavili maloljetnika, lažno se predstavili kao policijski službenici, a potom mu nanijeli tjelesne povrede.

U toku je kompletiranje predmeta, nakon čega će protiv tri osumnjičena lica Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Prema maloljetnom licu koje je učestvovalo u ovom događaju biće preduzete mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.