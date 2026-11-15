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Lopovi ukrali "Pokemon" karte vrijedne više od 130.000 evra

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АТВ редакција
15.11.2026 17:26

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Pokemon karte kolekcija
Foto: Pexels/ Erik Mclean

Maskirani pljačkaši ukrali "Pokemon" kolekcionarske karte vrijedne više od 130.000 evra iz prodavnice sjeverno od Kopenhagena.

Policija traga za pet muškaraca za koje se vjeruje da su predmetom sličnim pištolju prijetili zaposlenom u prodavnici u tržnom centru u Lingbiju, a potom su razbili vitrine i ukrali karte.

Sa lica mjesta pobgeli su automobilom.

Pokemon kolekcionarske karte zasnovane su na seriji video igara, u kojima igrači mogu da hvataju i treniraju fantastična čudovišta.

Karte u cjelini su veoma tražene, ali pojedine rijetke se preprodaju za velike sume, navodi DPA, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pokemon kartice

Krađa

pljačkaši

Kopenhagen

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