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Jovana Joksimović podnijela ostavku na funkcije u Tanjuga

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АТВ редакција
16.11.2026 16:24

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Jovana Joksimović
Foto: Screenshot

Direktor i glavni urednik novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnijela je ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug.

Na televiziji "K1", gdje vodi jutarnji program, ostaje, potvrdila je za beogradski nedjeljnik "Vreme".

Odluku je zaposlenima saopštila u oproštajnom mejlu, u koji je "Vreme" imalo uvid. Kako navodi, o odluci je već obavijestila većinske vlasnike.

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"Novinska agencija, kao i televizija, zahtijeva potpunu posvećenost - dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u sedmici. Takav život živjela sam punih šest godina, zajedno s cijelim svojim timom", napisala je Joksimović.

Podsjetila je da je paralelno vodila i jutarnji program na "K1" te da je došao trenutak kada mora napraviti izbor i od nečega odustati.

"Teška ali promišljena odluka"

Odluku, kako kaže, nije bilo lako donijeti, ali je "važna i promišljena, prije svega zbog svih svojih privatnih i porodičnih uloga".

Zaposlenima se zahvalila na povjerenju, zajedničkim uspjesima i istrajnosti, kao i na tome što su "Tanjug oživjeli i modernizovali".

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Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.

U mejlu se navodi da će zaposleni nastaviti raditi "s novim direktorom i glavnim urednikom", ali ime nije navedeno.

Joksimovićeva je na čelo Tanjuga došla 2021. godine.

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Tagovi :

Jovana Joksimović

Tanjug

ostavka

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