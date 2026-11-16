Oglasio se advokat porodice Periš: Očekivana nova hapšenja na Klinici za psihijatriju

Nakon najnovijih hapšenja u istrazi smrti Kristiana Josipa Periša na Klinici za Psihijatriju u Zagrebu, advokat porodice preminulog Leon Zrilić i poručio je da su očekivali dalja privođenja.

- Porodica Periš je očekivala nova hapšenja jer postoji sumnja u počinjenje cijelog niza krivičnih djela koja se odgovornim osobama mogu staviti na teret - rekao je Zrilić, prenosi portal Dnevnik.

To se odnosi na nesavjesno liječenje, s obzirom na to da doktorka i ostali nisu pratili vitalne znakove pokojnog Kristiana, ali i na neistinito prikazivanje događaja u ljekarskj dokumentaciji, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva, izjavio je Zrilić.

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Policija je ranije danas potvrdila da je privela još četiri osobe povezanih sa smrću Periša. Kako se navodi, uhapšeni su ljekarka, dvije medicinske sestre i jedan tehničar, prenosi Tanjug.

Iz policije je saopšteno da su "sve osobe uhapšene zbog osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela teškog ubistva". U istom su slučaju ranije hapšenje četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor u trajanju do mjesec dana.