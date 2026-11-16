U Zagrebu osvanuo uznemirujući grafit: Poruka povezana sa smrću Periša?

Na bijeloj zaštitnoj ogradi ispred Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu osvanuo je grafit „Ubij bolesnika“.

Grafit je ispisan crnom bojom, a hrvatski portal „Indeks“ piše da nije poznato kada je nastao niti da li je povezan sa nedavnom smrću 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša, koja je potresla hrvatsku i javnost u regionu.

Muzej za umjetnost i obrt nalazi se na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu, nekadašnjem Trgu maršala Tita.

Prema pisanju portala „Tportal“, u Zagrebu se jutros pojavio još jedan grafit. Osim poruke „Ubij bolesnika“, ispisana je i poruka „Svi su pametni kad se dogodi“.

Periš je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ na zagrebačkom Jankomiru, a snimak koji je dospio u javnost desetak dana nakon njegove smrti ukazuje na to da je riječ o nasilnoj smrti.

Zbog sumnje na teško ubistvo, četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor. Perišova smrt otvorila je brojna pitanja o mogućim propustima u postupanju prema pacijentu, kao i o odgovornosti rukovodstva Klinike, prenosi Blic.