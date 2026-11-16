Zvali ljude i lagali da su im sinovi nastradali, uhapšeni su

Dvojici bugarskih državljana određen je jednomjesečni istražni pritvor zbog sumnje u dva pokušaja telefonske prevare na području Požege, u kojima su, predstavljajući se kao ljekari, tražili novac, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Policiji je 62-godišnja žena 13. novembra prijavila da ju je pozvao muškarac koji se predstavio kao ljekar i rekao da je njen sin doživio nesreću te da je za operaciju potrebno 30.000 evra. Kada mu je rekla da ima samo 2.000 evra, uputio ju je da novac stavi u kesu i ostavi ispred kuće, gdje će ga preuzeti njegov kolega.

Dva dana ranije suprugu 81-godišnjaka s područja Požege pozvala je osoba koja se takođe predstavila kao ljekar. Rekla joj je da je njihov sin nastradao u Njemačkoj i zatražila da ispred kuće ostavi 5.000 evra za njegovu operaciju. Kada je 81-godišnjak izašao ispred kuće, ugledao je nepoznatog muškarca koji se udaljio.

Policija je osumnjičene, starosti 42 i 44 godine, uhapsila 13. novembra, nakon što je zaustavila automobil koji su koristili. Prilikom pretresa vozila, obavljenog po sudskom nalogu, pronašla je i oduzela mobilni telefon i SIM karticu.

Nakon kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a potom privedeni sudiji za istragu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji im je odredio jednomjesečni istražni pritvor.

Iz MUP-a upozoravaju građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca ispred kuće ili na javnom mjestu.

Ističu da su u više navrata savjetovali građane da nakon takvih i sličnih poziva provjere informacije s članovima porodice ili bliskim osobama. Savjetuju im da telefonom ne otkrivaju lične ni bankovne podatke te da poziv odmah prijave policiji na broj 192.