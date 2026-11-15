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Lančani sudar pet vozila kod Osijeka, povrijeđeno 11 osoba

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15.11.2026 13:52

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Rotacija policije Republike Srpske
Foto: ATV

Jedanaest lica lakše je povrijeđeno u sudaru pet vozila na obilaznici kod Osijeka, saopšteno je iz policije.

Povrijeđena su četiri vozača i sedam putnika, a zbog izazivanja udesa izvještaji su podneseni protiv 26-godišnjeg vozača i 29-godišnje žene koja je bila jedan od vozača.

Dvadesetšestogodišnji vozač nije prilagodio brzinu i te udario je u automobil koji se kretao ispred njega te ga od siline udara odbacio naprijed. To vozilo je udarilo u zadnji dio drugog automobila, koji je zatim udario u još jedno, prenose hrvatski mediji.

Neposredno nakon toga 29-godišnja žena koja je upravljala vozilom udarila je u vozilo ispred, jer nije održavala potreban razmak.

Vozila su se sudarila juče u 17.50 časova.

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Osijek

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sudar

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

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