Treslo se tlo u Hrvatskoj!

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3,1 prema Rihterovoj skali zabilježen je u subotu, 14. novembra, u 9:32 sati u Jadranskom moru, jugozapadno od hrvatskog otoka Lastova.
Prema podacima Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, epicentar zemljotresa bio je sedam kilometara jugozapadno od Lastova.
Podrhtavanje tla zabilježeno je u moru, a intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na IV stepena EMS-ove ljestvice.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.
(Avaz)
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