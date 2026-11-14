Treslo se tlo u Hrvatskoj!

Zemljotres magnitude 3,1 prema Rihterovoj skali zabilježen je u subotu, 14. novembra, u 9:32 sati u Jadranskom moru, jugozapadno od hrvatskog otoka Lastova.

Prema podacima Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, epicentar zemljotresa bio je sedam kilometara jugozapadno od Lastova.

Podrhtavanje tla zabilježeno je u moru, a intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na IV stepena EMS-ove ljestvice.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

(Avaz)