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Treslo se tlo u Hrvatskoj!

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АТВ редакција
14.11.2026 13:10

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Treslo se tlo u Hrvatskoj!

Zemljotres magnitude 3,1 prema Rihterovoj skali zabilježen je u subotu, 14. novembra, u 9:32 sati u Jadranskom moru, jugozapadno od hrvatskog otoka Lastova.

Prema podacima Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, epicentar zemljotresa bio je sedam kilometara jugozapadno od Lastova.

Podrhtavanje tla zabilježeno je u moru, a intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na IV stepena EMS-ove ljestvice.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

(Avaz)

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Tagovi :

Zemljotres

potres

Jadransko more

epicentar zemljotresa

Rihterova skala

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