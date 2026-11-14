Komšinica o ubistvu žene: "Došao mi je na prozor i rekao da je ubio Maru"

Policija je sinoć u Starim Mikanovcima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pronašla mrtvu ženu (71) sa vidljivim povredama. Zbog sumnje da je riječ o ubistvu, pod policijskim je nadzorom stariji muškarac, za kojeg je policija potvrdila da je član porodice žrtve i da je prema njemu i ranije postupala.

Prema informacijama koje je policija ranije objavila, dojavu je zaprimila u 21.24 časa. Policajci su potom u stanu pronašli tijelo žene, a radnici hitne medicinske pomoći potvrdili su njenu smrt.

Komšinica: Rekao mi je da je ubio Maru i da pozovem policiju

O tragičnom događaju za Dnevnik HRT-a govorila je komšinica Ružica, koju je sinoć oko 21 čas iznenadilo kucanje na prozor dok se spremala za spavanje.

„Ja sam se obukla, on mi kaže sa ove kapije: 'Hajde ovamo'. Ja sam došla ovdje, a on kaže: 'Ja Maru ubio'. Kaže: 'Zovi policiju'“, ispričala je Ružica.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i pronašla mrtvu ženu.

Policija potvrdila da je i ranije postupala prema osumnjičenom

Iz policije su za HRT potvrdili da im je osumnjičeni odranije poznat i da je riječ o članu porodice žrtve.

„Mogu sada ponoviti još jednom, potvrditi, zapravo, da je policija i ranije postupala prema tom počiniocu i da je on član porodice žrtve“, rekao je predstavnik policije.

Događaj je potresao mještane Starih Mikanovaca. Jedan od njih rekao je da je čuo kako je muškarac konzumirao alkohol, ali ta informacija nije zvanično potvrđena.

Ministar najavio provjeru postupanja socijalne službe

Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić izjavio je da će biti provjereno da li je sistem socijalne zaštite ranije postupao u slučaju ove porodice. Najavio je i nove mjere kojima bi trebalo da bude poboljšana zaštita žena od nasilja.

Policijska kriminalistička istraga se nastavlja kako bi bile utvrđene sve okolnosti smrti žene.

(Indeks)