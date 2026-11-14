Policija u Hrvatskoj više neće na manje sudare: Kako naplatiti štetu ako se vozači ne slažu?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske predložilo je izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima prema kojima policija više ne bi bila obavezna da izlazi na mjesto određenih saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Predložene izmjene otvaraju niz pitanja o naplati štete nakon saobraćajnih nezgoda. Hoće li osiguravajuća društva prihvatati Evropski izvještaj bez policijskog zapisnika? Šta ako jedan od učesnika odbije da potpiše izvještaj ili naknadno promijeni iskaz? Posebno se postavlja pitanje kasko osiguranja, kod kojeg pojedini uslovi polise predviđaju obavezu prijave nezgode policiji ili pribavljanja policijske dokumentacije.

Šta se zapravo mijenja?

Zakon prvi put definiše pojam „lakša saobraćajna nezgoda“, pod kojim se podrazumijeva nezgoda isključivo sa materijalnom štetom koja ne narušava tehničku ispravnost bitnih dijelova automobila i omogućava njegovo jednostavno uklanjanje sa puta.

Prema novom članu 182, policijski službenici više ne bi bili dužni da izlaze na mjesto takve nezgode ako su učesnici sposobni da međusobno razmijene podatke ili popune Evropski izvještaj o nezgodi. Vozači koji uprkos tome odbiju da odmah pomjere automobile sa kolovoza i nastave da blokiraju saobraćaj dok čekaju policiju biće kažnjeni sa 200 evra, dok je ta kazna do sada iznosila 60 evra.

Prema važećem zakonu, vozači koji učestvuju u nezgodi sa isključivo materijalnom štetom već sada nisu obavezni da pozovu policiju. Dužni su, ako je moguće, da uklone vozila sa kolovoza i popune Evropski izvještaj ili na drugi način razmijene lične podatke i podatke o vozilima.

Međutim, MUP u svojim važećim uputstvima navodi da policijski službenici moraju izaći na mjesto saobraćajne nezgode o kojoj su obaviješteni, a uviđaj obaviti na izričit zahtjev učesnika. Upravo bi se obaveza izlaska policije predloženim izmjenama promijenila.

Kako bi razjasnili moguće posljedice novih pravila i utvrdili kako će vozači moći da naplate štetu ako policija ne obavi uviđaj, a drugi učesnik odbije da potpiše Evropski izvještaj ili naknadno promijeni iskaz, Indeks je odgovore zatražio od MUP-a, HANFA-e, Hrvatskog ureda za osiguranje i osiguravajućih društava. Do objave teksta nisu dobili odgovore MUP-a i HANFA-e.

Odgovore su dobili od Hrvatskog ureda za osiguranje i dva osiguravajuća društva, „Viner osiguranja“ i „Kroacija osiguranja“. Oba društva ističu da izostanak policijskog zapisnika sam po sebi nije prepreka za isplatu štete.

Kroacija osiguranje: Odgovornost se može utvrditi i ako vozač promijeni iskaz

Iz „Kroacija osiguranja“ za „Indeks“ su komentarisali predložene zakonske izmjene i njihov mogući uticaj na postupak naplate štete nakon saobraćajnih nezgoda.

„Predložene izmjene zakona neće bitno promijeniti dosadašnju praksu rješavanja saobraćajnih šteta. Već danas veliki broj odštetnih zahtjeva rješavamo bez policijskog uviđaja, a izostanak policijskog zapisnika sam po sebi nije prepreka za ostvarivanje prava na naknadu štete.

Čak i kada se učesnici ne slažu oko odgovornosti ili neko naknadno promijeni iskaz, okolnosti nezgode možemo utvrditi na osnovu drugih dokaza, poput Evropskog izvještaja, fotografija, izjava svjedoka i analize oštećenja vozila. Prema potrebi sprovodimo i dodatne stručne analize. Važno je znati i da potpisivanje Evropskog izvještaja ne znači priznanje krivice za nezgodu“, naveli su.

Viner: Utvrđivanje odgovornosti može biti složenije ako se učesnici ne slažu

Iz „Viner osiguranja“ ističu da se predložene zakonske izmjene nadovezuju na postojeću praksu, budući da se veliki broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom već sada rješava bez policijskog uviđaja. U takvim slučajevima učesnici popunjavaju Evropski izvještaj i razmjenjuju potrebne podatke, a policijski zapisnik po pravilu nije neophodan za ostvarivanje prava na naknadu štete ni iz obaveznog auto-osiguranja ni iz kasko osiguranja.

„Ono što se mijenja jeste da MUP izmjenama zakona želi jasnije da propiše da policija, ako su ispunjeni određeni uslovi, nije obavezna da izlazi na mjesto lakših saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, kao i da dodatno naglasi obavezu učesnika da, ako je moguće, uklone vozila sa kolovoza i razmijene potrebne podatke.

Sam izostanak policijskog uviđaja ne bi trebalo da bude prepreka za ostvarivanje prava na naknadu štete. Za donošenje odluke važno je imati vjerodostojne informacije o okolnostima nezgode i odgovornosti, poput Evropskog izvještaja, fotografija, izjava učesnika i svjedoka, video-snimaka te procjene oštećenja vozila“, dodali su.

„Ako se učesnici ne slažu oko okolnosti nezgode ili neko naknadno promijeni iskaz, utvrđivanje odgovornosti može biti složenije i duže. Osiguravač tada razmatra sve dostupne dokaze, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti. Ako odgovornost nije moguće pouzdano utvrditi, mogu biti potrebni dodatni izviđaji ili odluka nadležnih organa“, poručili su.

Šta je sa kasko osiguranjem?

Kod pojedinih osiguravača uslovi kasko osiguranja predviđaju obavezu prijave određenih štetnih događaja policiji, a u nekim slučajevima i dostavljanja policijskog zapisnika ili potvrde. To se, zavisno od ugovorene polise, može odnositi na vandalizam, nalet na divljač ili oštećenje parkiranog vozila, uključujući slučajeve kada počinilac napusti mjesto nezgode.

Izostanak policijske dokumentacije u takvim slučajevima može dovesti u pitanje isplatu štete. Ipak, svaki slučaj zavisi od ugovorenih uslova, okolnosti događaja i raspoloživih dokaza.

Šta kažu osiguravači o kasko osiguranju?

Iz „Viner osiguranja“ objašnjavaju da policijski zapisnik po pravilu nije presudan za isplatu štete i da njegov izostanak ne bi trebalo automatski da dovede do odbijanja zahtjeva ako osiguranik može vjerodostojno da dokaže nastanak i okolnosti štete.

Ipak, naglašavaju da svaki slučaj treba razmotriti pojedinačno, zavisno od vrste štete, raspoloživih dokaza i uslova ugovorene polise. Važno je, dodaju, razlikovati situacije u kojima postoji obaveza prijave nezgode policiji od onih u kojima takva obaveza ne postoji. Ako predložene zakonske izmjene stupe na snagu, svoju praksu će uskladiti sa važećim propisima.

Iz „Kroacija osiguranja“ takođe ističu da kod kasko osiguranja važe uslovi ugovorene polise, koji u određenim slučajevima predviđaju obavezu prijave nezgode policiji. Poručuju da predložene izmjene neće uticati na isplatu šteta obuhvaćenih ugovorenim pokrićem te da će, ako izmjene stupe na snagu, prema potrebi prilagoditi svoje uslove osiguranja i postupke kako bi zaštitili prava osiguranika.

Šta vozači treba da urade nakon nezgode?

Iz „Viner osiguranja“ i „Kroacija osiguranja“ vozačima savjetuju da nakon saobraćajne nezgode što detaljnije popune Evropski izvještaj, razmijene podatke o učesnicima i vozilima te fotografišu mjesto događaja, položaj vozila, saobraćajnu signalizaciju i nastala oštećenja. Preporučuju i prikupljanje kontakata mogućih svjedoka te čuvanje dostupnih video-snimaka.

Iz „Vinera“ dodatno ističu da štetu treba što prije prijaviti osiguravaču, a policiju obavijestiti kada to propisi zahtijevaju. Iz „Kroacija osiguranja“ naglašavaju da kvalitetno prikupljeni dokazi olakšavaju utvrđivanje odgovornosti i omogućavaju brže rješavanje odštetnog zahtjeva.

Hrvatski ured za osiguranje: Bez odgovarajućih dokaza utvrđivanje odgovornosti može biti otežano

Predložene izmjene komentarisao je i Hrvatski ured za osiguranje (HUO), krovno udruženje osiguravajućih društava, koje pozdravlja nastojanja da se postupanje nakon lakših saobraćajnih nezgoda pojednostavi. Podsjećaju da se i prema sadašnjim pravilima nezgode sa materijalnom štetom mogu rješavati bez policijskog uviđaja, razmjenom podataka i popunjavanjem Evropskog izvještaja.

Iz HUO-a ističu da u većini takvih slučajeva, kada su okolnosti nezgode jasne i učesnici sarađuju, nema poteškoća sa utvrđivanjem odgovornosti i obradom odštetnih zahtjeva. Međutim, upozoravaju da problemi mogu nastati kada učesnici daju protivrječne izjave ili jedan od njih naknadno promijeni iskaz, posebno ako ne postoje odgovarajući dokazi o okolnostima nezgode.

Zbog toga naglašavaju da pojednostavljenje postupanja nakon lakših saobraćajnih nezgoda mora biti praćeno mogućnošću pouzdanog utvrđivanja njihovih okolnosti kako bi građani mogli da ostvare svoja prava iz osiguranja.