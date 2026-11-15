Više maskiranih osoba upalo u svlačionicu i palicama napalo mladića

Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.

Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.

Iz varaždinske Policijske uprave su saopštili da su uhapšena dva lica koja se dovode u vezu sa napadom i da se nad njima sprovodi kriminalistička istraga, a da se za ostalim napadačima intenzivno traga.

Napadnuti mladić zadobio je površinske povrede glave, a ljekarska pomoć mu je pružena u Opštoj bolnici Varaždin, prenose hrvatski mediji, prenosi Srna.

Napad se dogodio juče oko 15.00 časova na prostoru fudbalskog igrališta u Novakovcu, tokom utakmice.

Policija događaj istražuje kao krivično djelo pokušaja nanošenja teške povrede.