Više maskiranih osoba upalo u svlačionicu i palicama napalo mladića

Autor:ATV redakcija
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Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.
Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.
Iz varaždinske Policijske uprave su saopštili da su uhapšena dva lica koja se dovode u vezu sa napadom i da se nad njima sprovodi kriminalistička istraga, a da se za ostalim napadačima intenzivno traga.
Napadnuti mladić zadobio je površinske povrede glave, a ljekarska pomoć mu je pružena u Opštoj bolnici Varaždin, prenose hrvatski mediji, prenosi Srna.
Napad se dogodio juče oko 15.00 časova na prostoru fudbalskog igrališta u Novakovcu, tokom utakmice.
Policija događaj istražuje kao krivično djelo pokušaja nanošenja teške povrede.
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