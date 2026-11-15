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Više maskiranih osoba upalo u svlačionicu i palicama napalo mladića

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АТВ редакција
15.11.2026 12:57

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Policijsko auto
Foto: Pexel/Pixabay

Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.

Više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu Fudbalskog kluba u Novakovcu kod Varaždina, te teleskopskim palicama napala 24-godišnjaka.

Iz varaždinske Policijske uprave su saopštili da su uhapšena dva lica koja se dovode u vezu sa napadom i da se nad njima sprovodi kriminalistička istraga, a da se za ostalim napadačima intenzivno traga.

Napadnuti mladić zadobio je površinske povrede glave, a ljekarska pomoć mu je pružena u Opštoj bolnici Varaždin, prenose hrvatski mediji, prenosi Srna.

Napad se dogodio juče oko 15.00 časova na prostoru fudbalskog igrališta u Novakovcu, tokom utakmice.

Policija događaj istražuje kao krivično djelo pokušaja nanošenja teške povrede.

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Tagovi :

Varaždin

Palica

svlačionica

maskirane osobe

Napad

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